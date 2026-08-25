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VIDEO: Así ha sido el primer encierro de San Sebastián de Los Reyes 2026

Esta mañana hemos seguido en directo el primer encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes de 2026. Un encierro muy rápido y limpio.

Encierros San Sebastián de los Reyes 2026

VIDEO: Así ha sido el primer encierro de San Sebastián de Los Reyes 2026 | Antena3 Noticias

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Daniel Caballero
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Este sábado ha comenzado el primer encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes de 2026. A las 11:00 horas de la mañana ha dado el chupinazo de salida. La retransmisión la ha conducido el periodista de Antena 3 Javier Gallego, acompañado por Miguel Ángel Silva, también periodista de la casa y novillero, quien se ha encargado de realizar conexiones a pie de calle desde distintos puntos del trazado.

El primer día de encierros ha contado con toros pertenecientes a la ganadería extremeña Hermanos Tardeu. La carrera ha sido rápida: ha durado 2 minutos 08 segundos. Se ha saldado con diez intervenciones y un traslado al hospital por un traumatismo craneoencefálico. Sin embargo, afortunadamente, ha sido un encierro bastante limpio en el que ninguno de los corredores ha sufrido heridas por asta de toro.

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