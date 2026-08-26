"Más que una humorista es una sinvergüenza": Carla Restoy reacciona a la actriz detenida por simular masturbarse con un crucifijo

Un Juzgado de Bilbao ha abierto juicio oral contra la actriz y monologuista satírica Ane Lindane, denunciada por Abogados Cristianos por simular masturbarse en el altar mayor de una iglesia con un crucifijo al grito de "Hil da Jainkoa" ("Dios ha muerto"). La organización le atribuye un delito de escarnio y solicita para ella una multa de ocho meses.

Según ha dado a conocer en un comunicado la Fundación Española de Abogados Cristianos, el Tribunal de Instancia de Bilbao ha ordenado la apertura de juicio oral contra Ane Miren Hernández Unda, conocida como "Ane Lindane", por unos hechos ocurridos el 29 de junio de 2025 durante la celebración del festival cultural Euskal Herria Zuzenean (EHZ), en la localidad francesa de Arbérats-Sillègue.

Ante unas 200 personas congregadas en el interior de la iglesia de San Lorenzo, la acusada se subió al altar mayor y cogió un crucifijo, "uno de los símbolos centrales de la fe cristiana".

En ese momento, realizó la representación simulada de un acto de masturbación con el crucifijo mientras gritaba en euskera "Hil da Jainkoa!" ("¡Dios ha muerto!"). Posteriormente, Ane Lindane difundió el vídeo de la actuación a través de sus perfiles en redes sociales, acompañándolo de un mensaje en el que afirmaba haber "mancillado, blasfemado y denunciado los abusos de la Iglesia".

"Aunque los actos realizados tuvieron lugar en una iglesia situada en Francia, la difusión del vídeo y de los comentarios que lo acompañaban tuvo plena consumación en España, lo que ya ha sido respaldado durante el procedimiento por la Audiencia Provincial", han asegurado desde Abogados Cristianos.

"Actualízate, lo de 'Dios ha muerto' ya lo dijo Nietzsche"

La última polémica protagonizada por Ane Lindane se remonta a 2024, cuando uno de sus espectáculos fue vetado en Logroño por, según sus detractores, apología del terrorismo y del aborto.

"No creo que se atreva a hacer esto en un templo budista o en una mezquita, siempre es la Iglesia católica"

La influencer católica Carla Restoy ha cargado duramente contra la humorista: "Más que una humorista, es una sinvergüenza".

Restoy también ha cuestionado que este tipo de actuaciones se dirijan contra la Iglesia católica: "No creo que se atreva a hacer esto en un templo budista o en una mezquita, siempre es la Iglesia católica".

Además, ha ironizado sobre el mensaje de la actuación: "Actualízate, lo de 'Dios ha muerto' ya lo dijo Nietzsche, ahora hay un boom de la fe. Que se actualice y piense un poco por qué hace las cosas".

En esta línea, ha puesto en duda que Lindane sea plenamente consciente del significado de sus actos: "Yo no creo ni que ella sea consciente de lo que está haciendo ni dónde lo está haciendo y de por qué".

Juan Soto Ivars cuestiona el proceso judicial

El escritor y periodista Juan Soto Ivars ha ofrecido una visión diferente sobre la polémica. Aunque reconoce que la humorista no le resulta graciosa, considera que el proceso judicial puede terminar beneficiando a ambas partes.

"Lo que no me parece de recibo es hacer a los tribunales perder el tiempo con este tipo de cuestiones"

"A mí no me hace gracia Ane Lindane, pero creo que esa resolución judicial beneficia tanto a la organización de Abogados Cristianos, que viven de ese tipo de demandas, como a la propia Ane Lindane, que es una mártir de la Inquisición", ha señalado.

Soto Ivars considera que ambas partes están entrando en una dinámica de confrontación: "Están jugando al gato y al ratón".

Sin embargo, sí cuestiona que el asunto llegue a los tribunales: "Lo que no me parece de recibo es hacer a los tribunales perder el tiempo con este tipo de cuestiones".

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