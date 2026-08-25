Se confirma que Cómo perder a un chico en 10 días tendrá una secuela pero... ¿con Kate Hudson y Matthew McConaughey?

Más de dos décadas después de convertirse en un fenómeno de las comedias románticas, Cómo perder a un chico en 10 días prepara su regreso a las pantallas.

Paramount ha dado luz verde al desarrollo de una secuela de la comedia romántica de 2003, un proyecto que se encuentra en sus fases iniciales y en el que se contempla el regreso de sus dos grandes protagonistas, Kate Hudson y Matthew McConaughey, encarnando de nuevo a Andie Anderson y Benjamin Barry.

Según adelanta Variety, Hudson asumirá además labores de producción en este nuevo título, cuyo guion y reparto definitivo se están perfilando.

La confirmación de este proyecto coincide en el tiempo con unas sonadas declaraciones de McConaughey en el podcast Happy Sad Confused, donde el actor confesó: "Creo que es, probablemente, mi comedia romántica favorita de todas las que he hecho, y a mucha gente le encanta esa comedia romántica".

Kate Hudson y Matthew Mcconaughey en 'Cómo perder a un chico en 10 días' | Cordon Press

A pesar del paso del tiempo, el oscarizado intérprete aseguró que los pases en televisión y las ventas continúan superando a cualquiera de sus otros trabajos: "Sigue siendo la película que mejor paga en taquilla de todas las que he hecho. Sin duda alguna. Por mucho".

De hecho, recordó entre risas cómo funcionaba la distribución antes del streaming: "Cuando solo había DVDs o televisión por cable, cada marzo recibía un cheque importante por el Día de San Valentín", concluyendo con rotundidad que la producción "es un verdadero referente en el género de la comedia romántica a lo largo del tiempo".

No es la primera vez que los involucrados se muestran abiertos a dar continuidad a la trama ya que, en 2020, McConaughey ya reconoció en Daily Pop de E! la viabilidad del proyecto: "Quiero decir, Cómo perder a un chico en 10 días podría fácilmente hacer una secuela. Y esa fue realmente buena".

Por su parte, la propia Kate Hudson encendió las alarmas de los fans el pasado mes de junio al publicar en sus redes sociales un par de fotogramas de la icónica escena del partido de baloncesto de los New York Knicks acompañada del enigmático mensaje "Déjà vu" junto a un guiño.

La comedia original de 2003, dirigida por Donald Petrie, se convirtió en un gran éxito comercial, recaudando 180 millones de dólares en todo el mundo sobre un presupuesto de 50 millones.