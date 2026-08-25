Alya deja de llamar Deniz a su hijo y empieza a llamarle Cihan: el romántico guiño a su historia con Cihan

Durante la cena, el pequeño se da cuenta de que Alya acaba de llamarle Cihan por primera vez. Sorprendido, mira a su padre y le pregunta: “Papá, ¿lo has oído? Es la primera vez que mamá me llama Cihan”.

Alya le explica que siempre ha preferido llamarle Deniz porque hay dos Cihan en casa y así no se confunden. Sin embargo, reconoce que ahora también le parece un nombre precioso.

El niño quiere saber entonces cómo le llamará a partir de ahora y Alya le responde: “Te llamaré según lo que me dicte el corazón en cada momento”.

Es un detalle pequeño, pero tiene un significado especial. Durante todo este tiempo, Alya ha llamado Deniz a su hijo para diferenciarlo de Cihan, pero ahora, precisamente cuando sus sentimientos por él han cambiado, empieza a llamarle igual. Un pequeño guiño al amor que está naciendo entre Alya y Cihan.

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