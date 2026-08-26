Esta tarde en YAS Verano, desvelamos información en exclusiva de Omar Montes y Rocío Muñoz, a punto de dar a luz

Rocío Muñoz, la joven esteticista que asegura estar embarazada de Omar Montes, atraviesa la última etapa de gestación. Un embarazo que no ha sido nada fácil y en el que se ha tenido que enfrentar a críticas e, incluso, amenazas.

A punto de dar a luz, Rocío Muñoz desvelaba que no solo estaba recibiendo comentarios "agresivos" hacia ella, sino que ahora iban dirigidos a su bebé. "Tengo miedo", confesaba.

Hoy, en YAS Verano, te contamos información en exclusiva sobre Omar Montes y Rocío Muñoz. ¿Se ha acercado el cantante a Rocío durante su última etapa de embarazo? ¿Ha recibido alguna señal por parte del presunto padre antes del parto? ¡Todo, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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