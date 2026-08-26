¡Sin mover ni un dedo! Davó se lleva 600 euros y la ‘Ayuda Final’

Tras la mala suerte de Álvaro en este programa de La ruleta de la suerte, le ha llegado el turno a Davó, y lo cierto es que no le puede haber llegado en un mejor momento. El público ha estado muy pendiente de recordarle que contaba con el gajo del ‘Me lo quedo’.

Así que, el concursante del atril amarillo no ha dudado ni un segundo. El panel estaba muy completo, por lo que lo tenía aún más fácil: “Sí, sí, voy a usar el ‘Me lo quedo’ y resuelvo”, ha dicho, decidido.

Davó se ha quedado con los 600 euros y la ‘Ayuda final’ de Laura, sumando un nuevo gajo a su gran atril y resolviendo el panel sin problemas y muy satisfecho por poder llevarse la ola: “Yo quería la olita, así que, me voy contento”, ha dicho el concursante, que no ha querido arriesgarse a tirar ni una sola vez más. ¡No te pierdas el momento en el vídeo de arriba!

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