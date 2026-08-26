Beatriz empuja a Begoña a luchar por Andrés: una conversación puede cambiar su historia de amor

Beatriz mantiene una conversación decisiva con Begoña y la anima a no renunciar a Andrés. Sus palabras llevan a la enfermera a enfrentarse a sus sentimientos y plantearse qué quiere realmente después de todo lo ocurrido.

En el próximo capítulo de Sueños de libertad, el consejo de Beatriz puede marcar un punto de inflexión para Begoña. La posibilidad de luchar por Andrés vuelve a situarse sobre la mesa y amenaza con cambiar el rumbo sentimental de ambos.