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Crisis Ceuta

Pedro J. Ramírez, contra el Gobierno tras la contradicción entre Marlaska y Robles: "No se reaccionó ante la invasión advertida"

El director de 'El Español' ha cargado duramente contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por su gestión de la crisis de Ceuta desde el asalto masivo a la frontera entre España y Marruecos.

Pedro J. Ramírez

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Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
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El periodista Pedro J. Ramírez ha cuestionado la continuidad en el cargo de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a consecuencia de las negaciones por parte del titular de Interior, Fernando Grande- Marlaska, de que existieran informes previos del CNI que alertaran de un posible asalto masivo a la frontera de Ceuta, como el que sucedió el pasado 30 de julio.

"Tiene que estar dándose cuenta de que el aparato propagandístico de La Moncloa la está triturando. Sánchez está con Marlaska y no con ella", manifestaba el director del medio digital El Español, que da por buena la versión de la ministra.

"El dato clave"

La propia ministra develó que en las fechas de inicio de esta crisis estaban desplegados 25 agentes de la Inteligencia española en la ciudad autónoma. Pedro J. considera este "el dato clave": "¡¿Qué estaban, de paseo?!".

Da por sentado que estos agentes estaban siguiendo cómo transcurrían los acontecimientos, así como un aviso, "oralmente, por escrito, o de las dos maneras".

"Margarita Robles no debería permanecer en un Gobierno en el que, sabiendo lo que sabía, no se reaccionó de ninguna manera ante la invasión advertida", sentenciaba el periodista.

"Oscuras razones que no conocemos"

El director de 'El Español' cree que hay una opinión creciente entre la población sobre la existencia de "una relación de connivencia" entre Pedro Sánchez y Mohamed VI, que está dañando deliberadamente los intereses españoles "por oscuras razones que no conocemos".

Concluía lanzando una seria acusación sobre el Gobierno de España: "Se está desalentando a los ciudadanos de Ceuta y Melilla en cuanto a la viabilidad y el futuro de sus ciudades".

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