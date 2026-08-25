Antena 3 Noticias
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

La Previsión

Roberto Brasero advierte de contrastes térmicos: "Borrasca en Galicia y 40 grados en Zaragoza"

Miércoles de contrastes. Una nueva borrasca llega por Galicia donde dejará lluvias que pueden ser fuertes mientras en el Valle del Ebro seguirán sumando grados hasta llegar a los 40º a la sombra en Zaragoza. El jueves bajarán las temperaturas en toda España

La previsión del 25 de agosto con Roberto Brasero

La previsión del 25 de agosto con Roberto Brasero Antena 3 Noticias

Publicidad

Roberto Brasero
Publicado:

Mañana las nubes irán entrando por el noroeste peninsular y avanzando progresivamente al resto del norte y oeste de la península de modo que las lluvias irán extendiéndose por Galicia primero y el Cantábrico, Castilla y León y Extremadura a lo largo del día. Por la tarde se esperan chubascos con tormentas fuertes en el Pirineo occidental y especialmente fuertes en la mitad occidental de Galicia, donde se esperan chubascos acompañados de tormentas con granizo y con acumulados significativos según los avisos de AEMET, de momento de nivel amarillo. Por el contrario, se espera un tiempo estable en el resto de la Península y Baleares, y en la mayor parte de las Canarias

Vaivén de las temperaturas

Tras las fuertes lluvias de ayer en Tarragona o Baleares no hay que destacar estas mismas zonas, pero registran hasta el momento las temperaturas más altas de España, junto con la provincia de Valencia y la Región de Murcia: 37,4º en Artá, 37,3º en Molina de Segura y 37,2º en Tortosa y en el aeropuerto de Valencia. Mañana en Valencia, Castellón y Cataluña bajarán las temperaturas, y también en todo el tercio occidental de la península, unos 3 o 4 grados menos que hoy. Sin embargo, subirán esa cantidad o incluso más en en el Cantábrico, el valle del Ebro, la meseta norte y el sistema Ibérico, de modo que mañana podríamos llegar a 33º en Bilbao, 35º en Logroño, 36º en Pamplona o incluso hasta los 40º en Zaragoza

El jueves y el viernes refresca

Mañana irá pasando una borrasca y el jueves llega otra a la misma zona: el noroeste peninsular. Sin embargo, la del jueves tendrá otra consecuencia: un descenso generalizado de las temperaturas que prolongará durante la noche del viernes. Por lo tanto, el jueves y viernes tendremos un amanecer incluso más fresco que el de hoy en amplias zonas de España, aunque en el Mediterráneo y Canarias se mantendrán elevadas.

Publicidad

El Tiempo

La previsión del 25 de agosto con Roberto Brasero

Roberto Brasero advierte de contrastes térmicos: "Borrasca en Galicia y 40 grados en Zaragoza"

Imagen de Mercedes Martín

Mercedes Martín: "Llega una nueva borrasca y el jueves se desplomarán las temperaturas"

Lluvias en Cataluña

Las tormentas dejan en Tarragona cientos de palomas muertas por el granizo y grandes destrozos

Granizo
EL TIEMPO

Del granizo al "meteotsunami": el brusco cambio de tiempo sacude varias zonas de España

La previsión del 25 de agosto con Roberto Brasero
La Previsión

Roberto Brasero avanza cambios en las temperaturas tras las tormentas: "Una semana con menos calor"

Imagen de Mercedes Martín
La Previsión

Mercedes Martín: "Tormentas fuertes y granizo en Aragón y Cataluña, pero llegará una tregua"

Los avisos naranjas por lluvias intensas, rachas muy fuertes y granizo marcan este lunes en el nordeste. El miércoles, una nueva borrasca dejará precipitaciones persistentes en el oeste peninsular.

Mercedes Martín
El tiempo

Mercedes Martín: "El lunes llega el otoño" con lluvias y tormentas

La semana comenzará con lluvias persistentes en el noroeste y tormentas muy fuertes en Aragón y Cataluña, con hasta 60 l/m² en 12 horas y granizo que podría superar los 5 centímetros. Los modelos apuntan, además, a varios días de lluvia en Galicia.

Las tormentas inundan un aparcamiento en Coma-ruga (Tarragona) y deja atrapados a 30 vehículos

Las tormentas inundan un aparcamiento en Coma-ruga (Tarragona) y deja atrapados a 30 vehículos

Imagen de la presentadora Mercedes Martín.

Mercedes Martín: "Las tormentas serán muy fuertes en Cataluña, Aragón y Galicia"

Lluvias torrenciales en Tarragona

Las lluvias torrenciales dejan tres personas heridas en Tarragona por la caída de un muro

Publicidad