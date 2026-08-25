Roberto Brasero advierte de contrastes térmicos: "Borrasca en Galicia y 40 grados en Zaragoza"

Mañana las nubes irán entrando por el noroeste peninsular y avanzando progresivamente al resto del norte y oeste de la península de modo que las lluvias irán extendiéndose por Galicia primero y el Cantábrico, Castilla y León y Extremadura a lo largo del día. Por la tarde se esperan chubascos con tormentas fuertes en el Pirineo occidental y especialmente fuertes en la mitad occidental de Galicia, donde se esperan chubascos acompañados de tormentas con granizo y con acumulados significativos según los avisos de AEMET, de momento de nivel amarillo. Por el contrario, se espera un tiempo estable en el resto de la Península y Baleares, y en la mayor parte de las Canarias

Vaivén de las temperaturas

Tras las fuertes lluvias de ayer en Tarragona o Baleares no hay que destacar estas mismas zonas, pero registran hasta el momento las temperaturas más altas de España, junto con la provincia de Valencia y la Región de Murcia: 37,4º en Artá, 37,3º en Molina de Segura y 37,2º en Tortosa y en el aeropuerto de Valencia. Mañana en Valencia, Castellón y Cataluña bajarán las temperaturas, y también en todo el tercio occidental de la península, unos 3 o 4 grados menos que hoy. Sin embargo, subirán esa cantidad o incluso más en en el Cantábrico, el valle del Ebro, la meseta norte y el sistema Ibérico, de modo que mañana podríamos llegar a 33º en Bilbao, 35º en Logroño, 36º en Pamplona o incluso hasta los 40º en Zaragoza

El jueves y el viernes refresca

Mañana irá pasando una borrasca y el jueves llega otra a la misma zona: el noroeste peninsular. Sin embargo, la del jueves tendrá otra consecuencia: un descenso generalizado de las temperaturas que prolongará durante la noche del viernes. Por lo tanto, el jueves y viernes tendremos un amanecer incluso más fresco que el de hoy en amplias zonas de España, aunque en el Mediterráneo y Canarias se mantendrán elevadas.