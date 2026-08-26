Lola Índigo, Melendi, Pablo López y Mika desvelan los secretos de sus espectaculares tráilers como coaches

Lola Índigo, Melendi, Pablo López y Mika se han convertido en protagonistas de cuatro tráilers con los que anticipan la competición entre coaches. Ahora, las imágenes del rodaje permiten descubrir cómo se prepararon estas producciones y qué ocurrió detrás de las cámaras.

La nueva temporada de La Voz reúne a los cuatro artistas en los sillones rojos. Entre tomas, escenarios y diferentes caracterizaciones, los coaches desvelan los secretos de unos tráilers concebidos para presentar su regreso y dar el pistoletazo de salida a la competición.

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