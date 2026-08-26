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Mejores momentos | 26 de agosto

Davó se la juega con el ‘Exprés’ y la ‘banana’ y le sale redondo: ¡ola de 750 euros!

El concursante ha aprovechado su turno al máximo y aunque no tenía del todo seguro el panel, se ha arriesgado con el ‘Exprés’ y le ha salido muy bien.

Davó se la juega con el ‘Exprés’ y la ‘banana’ y le sale redondo: ¡ola de 750 euros!

Davó se la juega con el ‘Exprés’ y la ‘banana’ y le sale redondo: ¡ola de 750 euros!

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Marta Jorge
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Ha vuelto a llegarle el turno a Davó en este panel con pregunta de La ruleta de la suerte y el concursante lo ha clavado. Ya en su primera tirada ha conseguido salvarse del ‘Pierde turno’ y ha conseguido 150 euros.

Pero lo mejor ha venido con la siguiente tirada, Davó ha caído en el gajo ‘Exprés’, tal y como él quería, y aunque no tenía claro el panel al 100%, el concursante ha querido arriesgarse y jugar. “¡Tengo casi todo!”, ha respondido emocionado Davó a las advertencias de Jorge Fernández.

Finalmente, parece que la decisión de jugar con el ‘Exprés’ ha sido todo un acierto, ya que ha logrado sumar 550 euros a su marcador. Además, se ha arriesgado con la pregunta y ha optado por la banana y, efectivamente, ¡ha acertado! Así que, al final, se ha llevado una ola de 750 euros. ¡Muy bien hecho! ¡No te pierdas el momento al completo en el vídeo de arriba!

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Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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