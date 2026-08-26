Soto Ivars, sobre quién llevaba el megáfono en la manifestación de Ceuta: "La Tomatina del PSOE"

Cientos de personas se concentraron la tarde del martes a las puertas de la Delegación de Gobierno de Ceuta y terminaron frente al hotel en el que sospechaban que se alojaba el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Las muestras de que la indignación en Ceuta se ha convertido en enfado, por el manejo de la crisis por parte del Gobierno, son más que evidentes y se multiplican.

"Nos ha dejado abandonados"

En la manifestación se escucharon gritos contra el delegado de Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, y contra el presidente, Pedro Sánchez. Una de las personas que tomaron la voz cantante aseguraba que las protestas no dependían de colores políticos y pedía la dimisión de Pérez Triano, al que acusaba de "dejar abandonados" a los ceutíes.

"Si te sales de ahí y eres de los suyos, te expulsan; si te sales de ahí y no eres de los suyos, aun siendo de izquierdas, eres un fascista"

La sorpresa llegaba cuando se identificaba a este ciudadano, megáfono en mano. Se trata de Melchor León diputado del Partido Socialista -mismo partido que el delegado de Gobierno- en la Asamblea de Ceuta. León, ya se había pronunciado esa misma mañana de forma muy crítica en Espejo Público con la gestión de la crisis por parte del Ejecutivo. Hechos que el periodista Juan Soto Ivars calificaba como "la Tomatina del PSOE".

"Le van a expulsar"

La colaboradora Paula Fraga, abogada penalista, vaticinaba una expulsión de León del PSOE en un futuro inmediato en represalia a sus manifestaciones públicas críticas: "Ya lo están amenazando con un expediente (...) Cuando amaine, le van a expulsar (...) Hagan lo que hagan lo van a justificar".

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