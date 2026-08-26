Todos los concursantes de La ruleta coinciden: ¡no soportarían irse de vacaciones sin su móvil!

Este nuevo panel de La ruleta de la suerte ha resultado muy rentable para Davó, que se ha llevado algunos gajos especialmente buenos. Además, ha servido para que todos los concursantes confiesen su dependencia del móvil.

Con el comodín, el ‘Empiezo yo’ y el ‘Me lo quedo’ en su atril y 225 euros en su marcador, Davó lo ha visto claro: “Resuelvo ya”. Y así ha sido, ha dicho el panel perfecto con cuidado de no equivocarse: “Pasar un día entero de vacaciones sin móvil”.

Jorge Fernández, por su parte, ha reaccionado al panel: “Ya te digo yo que no”, ha dicho provocando la risa del público. Después, ha aprovechado para preguntarle a los concursantes si ellos aguantarían todas las vacaciones sin móvil, y todos han coincidido: “¡No!”. Álvaro ha dejado claro que sería muy difícil. Y tú, ¿aguantarías? ¡Dale al play!

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