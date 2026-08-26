Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

GOBIERNO

Pedro Sánchez solicita comparecer en el Congreso el 9 de septiembre para explicar la gestión de la crisis en Ceuta

El presidente del Gobierno solicita a petición propia, comparecer en el Congreso para dar explicaciones veintisiete días después de la entrada masiva en Ceuta.

Pedro Sánchez, en el Congreso.

Pedro Sánchez solicita comparecer en el Congreso el 9 de septiembre para explicar la gestión de la crisis en Ceuta | EFE

Publicidad

Manuel Pinardo
Publicado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado formalmente comparecer ante el Pleno del Congreso para informar sobre la gestión del Ejecutivo ante la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado 30 de julio y ha propuesto a los grupos parlamentarios hacerlo el día 9 de septiembre.

Su comparecencia, según la fecha avanzada por fuentes del Ejecutivo tal y como recoge EFE, tendría así lugar en el primer pleno del periodo ordinario de sesiones del Congreso.

Este martes fue la ministra de Defensa, Margarita Robles, la que compareció y aseguró que el CNI compartió información con las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Delegación del Gobierno sobre la entrada masiva en Ceuta. Una afirmación que ha sido negada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y que también desmiente el ministro de Política Territorial y director del mando único de la crisis de Ceuta, Ángel Víctor Torres.

Este jueves comparecerán los ministros de Presidencia y Sanidad; el día 28 lo harán los titulares de Exteriores, Interior e Inclusión y el último día del mes será el turno de las de Juventud e Infancia y de Igualdad, todos ellos a petición propia.

Crisis migratoria en Ceuta

El ministro Ángel Víctor Torres ha comunicado que lo más urgente ahora es habilitar más espacios para filiar a la gente que no está en espacios "acotados", a su vez, ha comunicado que los menores siguen afiliándose y se estudiará cada caso según la ley.

Tras la reunión del mando único, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha podido confirmar que ya había algunos espacios habilitados para acoger a todas las personas que quedan en Ceuta además de poder habilitar "2-3 nuevos espacios" para cerca de las 2.000 personas que "ya han sido acotadas".

No dan cifras exactas

"Ayer lo dijo con claridad el portavoz, nadie sabe con exactitud cuanta gente entró", cuanta queda en Ceuta y cuantos menores quedan en la ciudad, recalcaba Torres.

Sabemos que 1.410 menores ya están filiados y "todavía quedan muchos sin filiar", no sabemos el número definitivo pero la voluntad es que puedan tener sus espacios. Sobre las peticiones de asilo, el ministro no sabe cuantas peticiones llevan, "cerca de 2.000 menores lo están solicitando", "intentaré recabar todos los datos posibles para darlos en la comparecencia de mañana", afirma el ministro que este jueves comparece en el Congreso.

"Acierto del Gobierno"

El ministro, preguntado en la entrevista sobre si los compañeros se equivocaron al hablar en los primeros días de que la situación ya se había recuperado, Torres confirma que sí, que fue un acierto del Gobierno ya que 48 horas después, "el 90% de las personas ya se habían ido de Ceuta".

En referencia a las personas que no quieran ser acotadas ni trasladadas a los centros para migrantes, el ministro cree que es ilógico que no quieran ir a un sitio cubierto, con techo y cama después de hacerles un procedimiento de afiliación.

La alerta del CNI

A la pregunta de si Torres cree a Robles o a Marlaska sobre los presuntos avisos del CNI, el ministro apoya totalmente al ministro del Interior. "Ayer en la rueda de prensa que tuvimos, comparecía a su vez Robles", y, al preguntar a Marlaska sobre si recibió alerta del CNI, fue claro, "no llegó ningún aviso de que iban a llegar decenas de miles de personas a Ceuta".

También confirmó que a él mismo no le llegó ningún aviso, "la actuación hubiera sido diferente, del presidente, del Gobierno y de los ministros", por tanto, no se produjo como dijo ayer Marlaska, termina Torres.

El mando único en Ceuta entra en vigor hasta final de año tras publicarse en el BOE

BOE

Publicidad

España

Feijóo en su entrevista en Europa Press

Feijóo pide la "convocatoria inmediata" de la Comisión de Secretos Oficiales tras la guerra de versiones entre Robles y Marlaska

Pedro Sánchez, en el Congreso.

Pedro Sánchez solicita comparecer en el Congreso el 9 de septiembre para explicar la gestión de la crisis en Ceuta

La Tomatina de Buñol es una de las fiestas más populares que se viven en el mes de agosto

Llega el turno 'La Tomatina 2026': 150.000 kilos de tomates teñirán de rojo las calles de Buñol en una edición con sabrosas novedades

BOE
Crisis Ceuta

El mando único en Ceuta entra en vigor hasta final de año tras publicarse en el BOE

Juan Jesús Vivas y Ángel Víctor Torres
Crisis migratoria Ceuta

Torres y Vivas mantienen una primera reunión en la que acuerdan ubicar a los migrantes en espacios elegidos "desde el consenso"

Juan Jesús Vivas
Exclusiva Antena 3 Noticias

Juan Jesús Vivas, en exclusiva para Antena 3: "La dignidad de España se juega hoy en Ceuta"

Juan Jesús Vivas ha hablado en exclusiva para Antena 3 Noticias. Nuestra compañera Claudia Amaya entrevistó esta noche al presidente de la ciudad autónoma.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la rueda de prensa convocada tras la reunión del Consejo de Ministros
Ceuta

Marlaska insiste en que no hubo "ningún informe que atisbara" la entrada masiva de migrantes a Ceuta

El ministro del Interior negó que el CNI hubiera advertido al Gobierno de la posibilidad de una entrada masiva en la ciudad autónoma.

Marlaska, Torres y Saiz

El Gobierno reforma la ley de asilo y de extranjería tras la crisis migratoria en Ceuta

Josep Borrel

Josep Borrell, crítico con la Unión Europea: "La frontera exterior de un país es la exterior de todos"

Incendio forestal en Las Tres Villas (Almería). REMITIDA / HANDOUT por EMA INFOCA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 24/08/2026

Controlado el incendio de Las Tres Villas en Almería tras calcinar más de 300 hectáreas

Publicidad