Pedro Sánchez solicita comparecer en el Congreso el 9 de septiembre para explicar la gestión de la crisis en Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado formalmente comparecer ante el Pleno del Congreso para informar sobre la gestión del Ejecutivo ante la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado 30 de julio y ha propuesto a los grupos parlamentarios hacerlo el día 9 de septiembre.

Su comparecencia, según la fecha avanzada por fuentes del Ejecutivo tal y como recoge EFE, tendría así lugar en el primer pleno del periodo ordinario de sesiones del Congreso.

Este martes fue la ministra de Defensa, Margarita Robles, la que compareció y aseguró que el CNI compartió información con las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Delegación del Gobierno sobre la entrada masiva en Ceuta. Una afirmación que ha sido negada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y que también desmiente el ministro de Política Territorial y director del mando único de la crisis de Ceuta, Ángel Víctor Torres.

Este jueves comparecerán los ministros de Presidencia y Sanidad; el día 28 lo harán los titulares de Exteriores, Interior e Inclusión y el último día del mes será el turno de las de Juventud e Infancia y de Igualdad, todos ellos a petición propia.

Crisis migratoria en Ceuta

El ministro Ángel Víctor Torres ha comunicado que lo más urgente ahora es habilitar más espacios para filiar a la gente que no está en espacios "acotados", a su vez, ha comunicado que los menores siguen afiliándose y se estudiará cada caso según la ley.

Tras la reunión del mando único, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha podido confirmar que ya había algunos espacios habilitados para acoger a todas las personas que quedan en Ceuta además de poder habilitar "2-3 nuevos espacios" para cerca de las 2.000 personas que "ya han sido acotadas".

No dan cifras exactas

"Ayer lo dijo con claridad el portavoz, nadie sabe con exactitud cuanta gente entró", cuanta queda en Ceuta y cuantos menores quedan en la ciudad, recalcaba Torres.

Sabemos que 1.410 menores ya están filiados y "todavía quedan muchos sin filiar", no sabemos el número definitivo pero la voluntad es que puedan tener sus espacios. Sobre las peticiones de asilo, el ministro no sabe cuantas peticiones llevan, "cerca de 2.000 menores lo están solicitando", "intentaré recabar todos los datos posibles para darlos en la comparecencia de mañana", afirma el ministro que este jueves comparece en el Congreso.

"Acierto del Gobierno"

El ministro, preguntado en la entrevista sobre si los compañeros se equivocaron al hablar en los primeros días de que la situación ya se había recuperado, Torres confirma que sí, que fue un acierto del Gobierno ya que 48 horas después, "el 90% de las personas ya se habían ido de Ceuta".

En referencia a las personas que no quieran ser acotadas ni trasladadas a los centros para migrantes, el ministro cree que es ilógico que no quieran ir a un sitio cubierto, con techo y cama después de hacerles un procedimiento de afiliación.

La alerta del CNI

A la pregunta de si Torres cree a Robles o a Marlaska sobre los presuntos avisos del CNI, el ministro apoya totalmente al ministro del Interior. "Ayer en la rueda de prensa que tuvimos, comparecía a su vez Robles", y, al preguntar a Marlaska sobre si recibió alerta del CNI, fue claro, "no llegó ningún aviso de que iban a llegar decenas de miles de personas a Ceuta".

También confirmó que a él mismo no le llegó ningún aviso, "la actuación hubiera sido diferente, del presidente, del Gobierno y de los ministros", por tanto, no se produjo como dijo ayer Marlaska, termina Torres.