“Alquilar el piso entero es perder dinero”: el fenómeno imparable del alquiler por habitaciones

Otra vuelta de tuerca para rentabilizar un piso. La vieja fórmula estudiantil del alquiler de habitaciones se extiende ahora imparable para cualquiera que busque un techo. Solo en lo que va de año se ha incrementado un 12% el alquiler de habitaciones. En ciudades como Lugo o Segovia ese porcentaje se dispara. Los inquilinos ya no son universitarios fuera de su ciudad: es la única opción posible para muchos trabajadores. 600 euros por menos de diez metros cuadrados.

"El beneficio es de un 40% más que con el alquiler convencional"

Christopher ha añadido un tabique a su tercero sin ascensor para sacar una habitación más al piso. Se lo alquila a cuatro trabajadores a razón de 400 euros por habitación con llave. Obtiene así unos 400 euros más por el piso que con un alquiler convencional: “tengo cinco pisos de estas características y gestiono tres más. Todos son de alquiler por habitaciones”. Se considera un benefactor: “doy soluciones de vivienda a personas que no podrían permitirse un piso completo”. Christopher vive exclusivamente de esta actividad: “el beneficio es de un 40% más, pero el trabajo se multiplica”. No obstante, hay otra ventaja para el casero… o inconveniente para el inquilino, según se mire: “tienes flexibilidad a la hora de poder subir la renta o poner fin a los contratos”.

"Pagamos 630 euros por una habitación de cinco metros cuadrados"

Nos desplazamos a un edificio de nueve plantas en el centro de Madrid con la mayoría de sus viviendas convertidas en pisos de alquiler por habitaciones. La propiedad no nos permite grabar dentro, pero el goteo de inquilinos que salen a la calle es constante: “pago 600 euros por una habitación. Vivo con mi pareja y en la vivienda hay otras dos habitaciones con otras dos parejas. No hay zonas comunes, sólo habitaciones”, dice uno de los habitantes. “Pagamos 630 euros por una habitación de cinco metros cuadrados”, comenta otro inquilino. Una tercera afirma pagar 550: “está todo muy difícil, no podemos alquilar un piso”.

"Si alquilas el piso entero prácticamente pierdes dinero"

Volvemos con el casero que nos muestra esta vez un piso que acaba de reformar y del que ha “exprimido” una habitación más. La zona común es una pequeña cocina y un baño para las cuatro habitaciones resultantes. “Es de un cliente que lo ha comprado por 240.000 euros exprofeso para alquilarlo por habitaciones. Si alquilas el piso entero prácticamente pierdes dinero”, asegura. Christopher sostiene que es el inversor privado quien está solventando un problema, poniendo más vivienda en el mercado: “habitaciones”, matizamos.

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