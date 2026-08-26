Las vacaciones de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia en Mallorca: playa, descanso y mucho amor

Tras más de 2 años desde la oficialización del divorcio entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, ambos miembros de la que fue pareja perteneciente a la Casa Real han rehecho su vida. Lo hemos visto, sobre todo, por parte del ex jugador de balonmano.

Y es que durante este mes de agosto se le ha visto disfrutando de unas vacaciones en Mallorca, isla en la que veranea también la familia real española desde hace décadas, junto a su novia, Ainhoa Armentia, relación que fue el detonante de su separación con la infanta Cristina.

Así pues, en este artículo detallamos todo lo que sabemos sobre sus vacaciones en la isla balear junto a su amada, además de cómo Ainhoa se ha convertido en una más de la familia, presente en eventos junto a los hijos Urdangarín y Borbón. ¡Vamos a ello!

Iñaki Urdangarin | Gtres

Sus vacaciones en Mallorca

La pareja, que fue fotografiada en Palma de Mallorca, ha podido disfrutar de unas vacaciones compuestas por mañanas de playa, baños en el mar y ratos de descanso estirados en las toallas. Todos los momentos vistos por las cámaras están protagonizados por rostros con una sonrisa de oreja a oreja y gestos cariñosos entre ellos.

La pareja, que se ha mostrado muy acaramelada sin ningún tipo de vergüenza, se alojó en el hotel Mar de Illetas, en el oeste de la isla. Las habitaciones del enclave tienen un precio de entre 300 y 800 euros la noche, y se encuentra a media hora a pie del palacio de Marivent, donde, como ya hemos comentado, la familia real ha veraneado durante décadas.

Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia | Gtres

De hecho, Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia llegaron a Mallorca pocos días después de que los reyes y sus hijas, entre ellas la infanta Cristina, abandonaran las islas baleares para poner rumbo a sus vacaciones privadas. Así pues, se podría decir que Iñaki y Cristina se cruzaron en el aire.

Una más de la familia

No hay lugar a dudas de que Ainhoa se ha convertido en el apoyo más importante para Iñaki Urdangarin en todos los aspectos de su vida, incluida también su vertiente como padre de cuatro hijos: Juan Valentín, Miguel, Irene y Pablo Nicolás, este último comparte la pasión por el balonmano con su padre.

Y es que la prensa ha retratado, en alguna ocasión, a Ainhoa en algún partido de Pablo Nicolás con el Granollers. En las imágenes, se ve cómo su trato es totalmente cercano, con conversaciones entre ellos y gestos de afecto, demostrando que la relación entre la novia de Iñaki y sus hijos está totalmente consolidada.

Iñaki Urdangarin junto a su hijo Pablo en un partido de balonmano | Gtres

Más sobre su historia de amor

Su romance empezó en enero de 2022, junto a una noticia que paralizó a toda España: la interrupción de la relación matrimonial entre Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina. Todo fue causado por unas imágenes del ex jugador de balonmano y Armentia. El divorcio no se formalizó hasta principios de 2024, tras firmar un documento ante un notario en Barcelona.

Iñaki y Ainhoa se conocieron en el despacho Imaz & Asociados con ubicación en Vitoria, la capital de la comunidad autónoma del País Vasco. A partir de ese momento, empezaron una relación que ninguno de los dos se esperaba.

A partir de ese momento y tras superar el gran revuelo mediático que supusieron sus inicios, la pareja disfruta de los momentos más sencillos y de los planes más espontáneos, como los paseos en compañía mútua, su pasión por los deportes y los momentos en silencio el uno al lado del otro.