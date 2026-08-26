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¿Qué falló? ¿Por qué no se hizo nada?: Un experto en inteligencia analiza por qué Robles asegura que el CNI informó y Marlaska lo niega

Fernando Cocho, analista en Inteligencia y Ciberseguridad, explica las contradicciones entre la versiones de Robles y Marlaska

Cocho, Marlaska y Robles

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Javier Revuelta
Publicado:

La primera explicación del Gobierno en el Congreso de los Diputados, más que despejar dudas, ha reabierto la polémica sobre el papel de los servicios de inteligencia ¿se avisó o no de la amenaza de una posible entrada masiva a Ceuta? Margarita Robles ha vuelto a dejar claro que las Fuerzas Armadas, el CIFAS y el CNI hicieron un gran trabajo en Ceuta y realizaron la labor exigible, informando a la delegación del Gobierno en Ceuta y a las fuerzas de seguridad del riesgo de una posible incursión en la Ciudad Autónoma. Sin embargo, minutos después Marlaska volvió a insistir que Interior no había recibido ningún informe "de esas características con algo similar a lo que pasó". Tampoco lo reconoce la delegación del Gobierno, que si admite que "sí se transmitió fueron datos diarios sobre el aumento de entradas, pero ninguno de esos reportes permitía prever que fuera a producirse lo ocurrido el día 30"

Esta guerra de versiones ya ocurrió a los pocos días del estallido de la crisis. Marlaska dijo que no había avisos, Robles no quiso contestarle directamente porque no quería "entrar en ninguna polémica", pero si incidió en el trabajo excepcional de los servicios de inteligencia.

¿Quién miente?

Nueva contradicción, por tanto, entre Robles y Marlaska, con el Gobierno del lado del ministro del Interior ¿Quién miente? Le hemos preguntado por ello a Fernando Cocho, analista en Inteligencia y Ciberseguridad. Para él, hay un matiz que se ha cuidado tanto el ministro Marlaska como la delegación de cuidar para, según Cocho, no desmentir a Robles: la terminología. "El ministro de Marlaska puede decir no he recibido un informe porque fuera una nota verbal, que posteriormente se pasara a nota o a informe escrito" y añade que así se asegura de "contrariedad con lo que luego se vaya a sacar". Cocho explica que, al estar reservada, esa carta informativa no saldrá a la luz, por lo que "la mentira, de Marlaska ni de nadie, porque se agarrarán a que no hubo un informe físico como tal".

Aun así, Albert Cuena, experto en asuntos europeos, le ha recordado a Fernando Cocho que Marlaska en su intervención no solo se refirió a un "informe", sino también a ningún aviso de ningún tipo. Al igual que Robles ayer matizó que el informe no necesariamente tuvo que ser por escrito.

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