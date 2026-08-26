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Avance | Tras El Hormiguero

Un guiño a Friends marca esta noche el arranque de ¡Salta! y el camino hacia los 50.000 euros

"Entusiasmo y un poquito de nervios" es lo que Manel Fuentes detecta entre el primer grupo de concursantes del programa. ¿Quién será el controller?

Un guiño a Friends marca esta noche el arranque de ¡Salta! y el camino hacia los 50.000 euros

Un guiño a Friends marca esta noche el arranque de ¡Salta! y el camino hacia los 50.000 euros

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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El nuevo programa de ¡Salta! arranca esta noche, tras El Hormiguero, con un guiño a una de las series más populares de todos los tiempos. Friends se convierte en la protagonista de la pregunta de la que sale el controller. Es un puesto estratégico en este concurso, pues un solo fallo puede marcar el rumbo de toda la partida.

Antes de que comience la acción, Manel Fuentes percibe perfectamente el estado de ánimo de los participantes. “Entusiasmo y un poquito de nervios”, resume el presentador al observar a un grupo de concursantes que afronta con ilusión, pero también con respeto, el reto que tienen por delante. No es para menos: cada respuesta cuenta y cualquier error puede tener consecuencias inmediatas.

Con una pregunta inspirada en Friends, mucha tensión contenida y el sueño de llegar hasta el final del puente, la noche comienza con todos los ingredientes para vivir una nueva batalla por los ansiados 50.000 euros. ¡Dale al play y descubre cómo empieza el programa de esta noche!

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