El bautismo ya no es solo cosa de niños: crece un 20% el número de adultos que se incorporan a la Iglesia

Atrás queda la imagen del bautizo asociado casi exclusivamente a los primeros meses o años de vida. Cada vez son más los adultos que, por decisión propia, se acercan a la Iglesia y reciben un sacramento que no pudieron o no quisieron recibir durante su infancia.

En apenas tres años, el número de adultos que han decidido incorporarse a la Iglesia católica ha aumentado cerca de un 20%. Un crecimiento que refleja cómo algunas personas descubren la fe en etapas más avanzadas de su vida y deciden iniciar un camino que, en muchos casos, comienza desde cero. Y entre quienes están dando este paso destacan especialmente los jóvenes.

Son ellos quienes, en muchos casos, se acercan a las parroquias, participan en las misas y comienzan a hacerse visibles en diferentes actos religiosos. Un acercamiento que también ha quedado patente en algunos de los acontecimientos que han marcado la actualidad de la Iglesia católica.

Las redes sociales como altavoz de la fe

La muerte del papa Francisco fue uno de ellos. Miles de personas siguieron de cerca su fallecimiento y las ceremonias posteriores. Después llegó la elección de León XIV y su llegada al Vaticano, un acontecimiento que volvió a despertar el interés de muchos jóvenes. También su visita a España ha servido para comprobar cómo las nuevas generaciones se acercan a la religión. Jóvenes que participan en los actos, que acuden a las celebraciones y que comparten sus experiencias en redes sociales.

Porque las redes se han convertido en otro escenario para hablar de fe. Cada vez es más frecuente encontrar a chicos y chicas que cuentan en sus perfiles cómo ha sido su acercamiento a Dios, qué les ha llevado a interesarse por la religión o qué significa para ellos formar parte de la Iglesia. Testimonios que se alejan de la imagen tradicional de la práctica religiosa y que muestran nuevas formas de vivir y compartir la fe.

"Dios me ha dado un don"

Entre esas historias está la de Abril Casals. Después de siete años de espera, Abril pudo finalmente recibir el bautismo. Siete años durante los que mantuvo su deseo de dar este paso y comenzar una nueva etapa dentro de la Iglesia.

Para ella, la fe también está relacionada con los dones y las capacidades que ha descubierto en su vida. Un sentimiento que resume en una frase: "Dios me ha dado un don".

Como Abril, cientos de personas han decidido iniciar este camino. Personas de diferentes edades y procedencias que llegan a la Iglesia por motivos distintos, pero con un objetivo común: recibir unos sacramentos que, hasta ahora, no habían formado parte de sus vidas.

Y el fenómeno podrá volver a verse próximamente en Madrid. El año que viene, durante la Vigilia Pascual, más de un centenar de hombres y mujeres recibirán el bautismo. Pero no será el único sacramento. También recibirán la comunión y la confirmación, completando así un proceso de incorporación a la vida de la Iglesia. Una ceremonia que volverá a dejar una imagen cada vez menos excepcional: adultos preparados para recibir el bautismo y comenzar, de manera consciente y por decisión propia, su relación con la Iglesia católica.

El aumento de estas cifras plantea ahora una pregunta sobre el futuro de la religión en nuestro país. En una sociedad en la que durante años se ha hablado del descenso de la práctica religiosa, estos datos muestran otra realidad: hay personas que, ya siendo adultas, deciden acercarse a la fe. Especialmente entre los jóvenes, que encuentran también en las redes sociales un espacio para compartir sus experiencias y hablar abiertamente de su relación con Dios. El bautismo ya no es solo una decisión tomada por los padres durante la infancia. Para cada vez más personas, es una elección personal que llega años después.

Y mientras aumentan los adultos que se acercan a la Iglesia, queda una incógnita abierta: ¿seguirá creciendo el número de cristianos en nuestro país?

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