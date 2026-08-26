"Ayer vimos a los policías con lágrimas de impotencia": vecinos de Ceuta explotan y aseguran que "ya no pueden más"

El agotamiento y la tensión en Ceuta han llegado al límite tras casi un mes de crisis migratoria. La ciudad autónoma ha vivido un auténtico estallido social con manifestaciones masivas en las calles, donde los vecinos han expresado su desesperación por la falta de respuestas. En Espejo Público, dos ciudadanos ceutíes, Nabil y Míriam, han alzado la voz para mostrar la indignación de una población que se siente desprotegida y al borde del colapso.

"Hay gente que se ha quedado aquí que es muy mala gente"

Nabil se ha mostrado tajante con la respuesta política y la tardanza en reaccionar. "Nos sentimos abandonados. El Gobierno va muy lento, no actúa y encima tenemos un delegado que no es capaz ni de salir a dar la cara con el pueblo", ha denunciado durante la entrevista. Ante la creación del mando único, el vecino cuestiona que se haya tardado tanto en reaccionar: "Se han dado cuenta 28 días después de la magnitud. La crisis no se va a resolver en unas semanas si no tenemos el respaldo del resto de los españoles". Además, advierte del clima que se respira en la ciudad: "Esto es un cáncer y hay que cortarlo de raíz, porque el pueblo va a explotar".

"Nosotros tenemos que no saltarnos la ley y hacerlo como Dios manda. Pues no señor"

"La realidad es que no se va a resolver", denuncia Nabil, y alude a nuestro compañero Eduardo Rubiño, quien criticaba que se quieran saltar la legalidad mandando a los menores a su país sin conocer su procedencia y parentesco. A esto, el ceutí responde: "¿Y los que han saltado la valla y se han saltado la legalidad? ¿A esos sí los dejamos pasar, no? Y nosotros tenemos que no saltarnos la ley y hacerlo como Dios manda. Pues no señor".

Además, el vecino de Ceuta asegura que la gente que camina por sus calles no les respeta. "Hay gente que se ha quedado aquí que es muy mala gente, os lo digo de corazón. También hay buenas personas, son personas y hay que respetar sus derechos, pero ellos no están respetando los derechos de los ciudadanos españoles"

"Llorábamos con la Policía porque los tienen maniatados"

Por su parte, Míriam ha querido dejar claro que el malestar se extiende por toda la ciudad y no solo en los puntos donde se instalan los campamentos. "Aquí estamos afectados todos. Si mandas a limpiar las calles por las que vas a pasar, es porque sabes que hay un problema realmente grave. Es que ya no podemos más", ha lamentado sobre las visitas institucionales. La joven ha denunciado la falta de seguridad real en los barrios: "Que no os intenten vender lo contrario a los que estáis fuera. Aquí no hay seguridad".

"Les dimos un grito de ánimo y de gracias a la Policía, a la Guardia Civil y a los militares"

Ambos vecinos han coincidido al destacar la impotencia con la que trabajan los propios agentes desplegados en Ceuta. Míriam ha relatado cómo vivieron la protesta frente a las fuerzas de seguridad: "Yo ayer me eché a llorar cuando vi a una chica policía llorando. Les dimos un grito de ánimo y de gracias a la Policía, a la Guardia Civil y a los militares, porque los tienen en la calle sufriendo y con las manos atadas".

Nabil, por su parte, respalda ese apoyo mutuo: "Ayer vimos a los policías con lágrimas de impotencia y para nosotros eso es lo más grande, porque sabemos que están con nosotros".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.