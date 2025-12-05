Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Sopa de mejillones: la receta de fiesta y a muy buen precio, que propone Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano ha preparado esta sopa de mejillones teniendo en cuenta tanto su facilidad a la hora de elaborarla como su precio.

Sopa de mejillones: la receta de fiesta y a muy buen precio, que propone Karlos Arguiñano

Publicidad

Para dar un toque diferente a la sopa, puedes acompañarla con unas rebanadas de pan tostado con ajo. Además puedes prepararla como sopa o como crema.

Karlos Arguiñano asegura que es una buena idea como plato festivo para estas navidades, pero no es la única propuesta. Descubre todas las sopas y cremas de Arguiñano que puedes elaborar fácilmente y a buen precio.

Ingredientes, para 4 personas

  • 32 mejillones
  • 100 g de pan para sopa (sopako)
  • 1 cebolla
  • 1 puerro
  • 2 zanahorias
  • 1 diente de ajo
  • 150 ml de salsa de tomate
  • 1 l de caldo de verdura
  • 60 ml de nata líquida
  • 60 ml de vino blanco
  • 50 ml de brandy
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • 1 hoja de laurel
  • 15 hojas de cebollino (picadas)
  • Perejil
Ingredientes Sopa de mejillones
Ingredientes Sopa de mejillones | antena3.com

Elaboración

Limpia los mejillones retirándoles las barbas y cualquier suciedad que tengan pegada a las cascaras.

Calienta el vino blanco en una tartera (cazuela amplia y baja), introduce los mejillones, tápalos y cocínalos hasta que se abran. Retíralos, deja que se templen, elimina las conchas y cuela el caldo. Reserva los mejillones y el caldo por separado.

Introduce los mejillones
Introduce los mejillones | antena3.com

Pela las zanahorias y córtalas en cuartos de luna. Pela la cebolla y córtala en dados. Limpia el puerro y córtalo en cuartos de luna. Pela el diente de ajo y córtalo en láminas.

Calienta una cazuela con 3-4 cucharadas de aceite. Introduce las hortalizas, sazónalas y rehógalas a fuego medio durante 12-15 minutos. Añade la salsa de tomate y mezcla bien.

Añade la salsa de tomate y mezcla bien
Añade la salsa de tomate y mezcla bien | antena3.com

Vierte brandy y flambéalo. Introduce los mejillones, el caldo reservado anteriormente y el caldo de verdura. Añade también la hoja de laurel. Pica el pan e incorpóralo.

Pica el pan e incorpóralo
Pica el pan e incorpóralo | antena3.com

Cocina los ingredientes a fuego suave durante 40 minutos. Retira la hoja de laurel, pasa los ingredientes al vaso americano y tritúralos hasta que consigas una crema homogénea.

Sirve la crema en 4 platos, riégalos con un poco de nata, espolvoréalos con el cebollino picado y decóralos con unas hojas de perejil.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Sopas y cremas

Publicidad

Programas

Sintecho agredido

Localizan al sintecho al que dos menores quemaron en repetidas ocasiones: "Estaba súper traumatizado"

Nuevo libro de recetas de Arguiñano

Gana el nuevo libro de Karlos Arguiñano: 'Cocina para todos: las 560 recetas que nunca fallan'

Roast beef con salsa de mostaza y chalotas, de Joseba Arguiñano

Receta de roast beef con salsa de mostaza y chalotas, de Joseba Arguiñano

Sopa de mejillones: la receta de fiesta y a muy buen precio, que propone Karlos Arguiñano
Para 4 personas

Sopa de mejillones: la receta de fiesta y a muy buen precio, que propone Karlos Arguiñano

El empresario Marcos de Quinto analiza la situación política
Empresarios Gobierno

El empresario Marcos de Quinto: "PP y Vox sumados pueden hacer muchísimo daño al PSOE"

Aumenta el consumo de cocaína.
Estadística

Se triplica el consumo de cocaína: "Se le ha perdido el respeto, cada día hay más gente que la consume sin miedo"

El consumo de cocaína se ha triplicado en los últimos años. En Navidad incluso se dispara, se multiplica. "En cualquier cena de empresa o Navidad se va a colar la cocaína. Es una locura lo que está pasando en este país. Cada día ingresan más personas en clínica destrozadas por la coca". Es la afirmación de Álex Manejo, exadicto y dueño de la clínica de desintoxicación Antolex.

Soraya Rodríguez
Acoso PSOE

Soraya Rodríguez: "No es posible un hombre con la bragueta bajada por los pasillos de Moncloa, máximo colaborador del presidente"

La exdiputada del PSOE ha mostrado una contundencia extrema a la hora de abordar los últimos escándalos de presunto acoso sexual dentro del partido. Responsabiliza directamente a Pedro Sánchez.

Esperanza Aguirre en Espejo Público.

Esperanza Aguirre reclama "cuatro diputados justos" del PSOE para una moción de censura y niega llamar al transfuguismo

Jeanette

Jeanette recuerda el peligroso tiroteo que vivió en Colombia: "Nos atracaron con una pistola"

¿Quieres ganar un juego de mesa de El 1%? El regalo con más lógica de esta Navidad

¿Quieres ganar un juego de mesa de El 1%? Participa en nuestro reto

Publicidad