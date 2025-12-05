Para 4 personas
Sopa de mejillones: la receta de fiesta y a muy buen precio, que propone Karlos Arguiñano
Karlos Arguiñano ha preparado esta sopa de mejillones teniendo en cuenta tanto su facilidad a la hora de elaborarla como su precio.
Para dar un toque diferente a la sopa, puedes acompañarla con unas rebanadas de pan tostado con ajo. Además puedes prepararla como sopa o como crema.
Karlos Arguiñano asegura que es una buena idea como plato festivo para estas navidades, pero no es la única propuesta. Descubre todas las sopas y cremas de Arguiñano que puedes elaborar fácilmente y a buen precio.
Ingredientes, para 4 personas
- 32 mejillones
- 100 g de pan para sopa (sopako)
- 1 cebolla
- 1 puerro
- 2 zanahorias
- 1 diente de ajo
- 150 ml de salsa de tomate
- 1 l de caldo de verdura
- 60 ml de nata líquida
- 60 ml de vino blanco
- 50 ml de brandy
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- 1 hoja de laurel
- 15 hojas de cebollino (picadas)
- Perejil
Elaboración
Limpia los mejillones retirándoles las barbas y cualquier suciedad que tengan pegada a las cascaras.
Calienta el vino blanco en una tartera (cazuela amplia y baja), introduce los mejillones, tápalos y cocínalos hasta que se abran. Retíralos, deja que se templen, elimina las conchas y cuela el caldo. Reserva los mejillones y el caldo por separado.
Pela las zanahorias y córtalas en cuartos de luna. Pela la cebolla y córtala en dados. Limpia el puerro y córtalo en cuartos de luna. Pela el diente de ajo y córtalo en láminas.
Calienta una cazuela con 3-4 cucharadas de aceite. Introduce las hortalizas, sazónalas y rehógalas a fuego medio durante 12-15 minutos. Añade la salsa de tomate y mezcla bien.
Vierte brandy y flambéalo. Introduce los mejillones, el caldo reservado anteriormente y el caldo de verdura. Añade también la hoja de laurel. Pica el pan e incorpóralo.
Cocina los ingredientes a fuego suave durante 40 minutos. Retira la hoja de laurel, pasa los ingredientes al vaso americano y tritúralos hasta que consigas una crema homogénea.
Sirve la crema en 4 platos, riégalos con un poco de nata, espolvoréalos con el cebollino picado y decóralos con unas hojas de perejil.
