Para 4 personas
Receta de roast beef con salsa de mostaza y chalotas, de Joseba Arguiñano
Joseba Arguiñano ha elaborado esta receta de carne asada, jugosa y con una combinación de sabores que mezcla dulce y salado al mismo tiempo.
Publicidad
Antes de introducir la carne en el horno es importante sellarla bien de manera que quede bien dorada por todos los lados.
Ingredientes, para 4-6 personas
- 1.200 g de redondo de ternera
- 200 ml de vino Pedro Ximénez
- 300 ml de caldo de carne
- 2 cucharadas de mostaza antigua
- 1 cucharada de harina de maíz refinada
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
- Perejil
Para la guarnición:
- 2 patatas grandes
- 150 ml de nata líquida
- 80 g de mantequilla
- 8 chalotas peladas
- Sal
- Pimienta
Elaboración
Calienta abundante agua en una cazuela y sazónala. Introduce las patatas y cuécelas durante 40 minutos. Pélalas en caliente, escúrrelas y ponlas en un vaso batidor. Salpimiéntalas y añade 40 g de mantequilla y la nata. Tritura los ingredientes con una batidora eléctrica hasta que queden bien integrados. Mantén el puré caliente al baño María.
Calienta un cazo con 40 g de mantequilla, agrega las chalotas, sazónalas y confítalas a fuego suave-medio durante 20-25 minutos.
Calienta una tartera (cazuela amplia y baja) con 4-5 cucharadas de aceite. Salpimienta el redondo, introdúcelo en la tartera y séllalo por todos los lados. Vierte el vino y el caldo a la tartera.
Unta la carne con la mostaza y hornéala a 190º durante 15 minutos aproximadamente. Retira la tartera del horno, pasa la carne a una fuente y deja que se enfríe. Córtala en filetes finos.
Pon la tartera con la salsa a calentar, agrega la harina de maíz refinada diluida en agua fría, remuévela y dale un hervor hasta que consigas el espesor deseado.
Trucos de Arguiñano
Sirve en cada plato una porción de puré, unos filetes de carne y un par de chalotas confitadas. Adereza los platos con la salsa y decóralos con unas hojas de perejil.
Publicidad