¿Cuál es el plato de Navidad por excelencia para Karlos Arguiñano?

Karlos Arguiñano asegura que esta pregunta se la hacen mucho, y él tiene muy clara la respuesta: "Yo lo hago siempre en casa".

Ya sabes que Karlos Arguiñano cocina siempre platos que son fáciles de elaborar, saludables y para todos los bolsillos, pero ¿y en su casa qué tipo de recetas elabora?

El cocinero sigue la misma pauta para cocinar en casa que la que nos muestra cada día en Cocina abierta.

De hecho, Arguiñano ya nos está mostrando recetas que podemos preparar para estas navidades, como los gambones al horno.

Ha sido durante a elaboración de esta receta de marisco cuando nos ha contado cuál es su plato por excelencia todas las navidades: "Yo lo hago siempre".

Y es que es verdad que el cocinero apuesta en todas las ocasiones por una cocina sin complicaciones. ¿Quieres saber qué plato preparar Arguiñano en su casa en Navidad? ¡Descúbrelo en el vídeo!

