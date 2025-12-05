Antena 3 LogoAntena3
Se triplica el consumo de cocaína: "Se le ha perdido el respeto, cada día hay más gente que la consume sin miedo"

El consumo de cocaína se ha triplicado en los últimos años. En Navidad incluso se dispara, se multiplica. "En cualquier cena de empresa o Navidad se va a colar la cocaína. Es una locura lo que está pasando en este país. Cada día ingresan más personas en clínica destrozadas por la coca". Es la afirmación de Álex Manejo, exadicto y dueño de la clínica de desintoxicación Antolex.

Aumenta el consumo de cocaína.

Espejo Público
"Cada día se consume más cocaína, yo en mi clínica tengo abogados, médicos, políticos, albañiles futbolistas, actores, padres de familia. Es una pasada lo que está pasando" afirma Manejo " Todo en pieza por la primera raya y luego mucha gente pierde el control"

En España más de 5 millones de personas entre 15 y 64 reconocen haber tomado esta droga alguna vez en su vida. El mayor consumidor de Europa. "Se consume 4 veces más que en Francia y 10 veces más que en Portugal". "En los bares vas al baño y ves salir a gente de tres en tres, con las pupilas dilatadas, están consumiendo. En cualquier fiesta no se esconde cualquiera te ofrece una raya. A la primera caña ya están llamando al camello". Es la afirmación del periodista David López Canales, autor del libro "¿Una rayita? Por qué en España se consume tanta cocaína y no se habla de ello".

"La situación es alarmante y no se hace suficiente para solucionar este problema"

En la conversación con 'Más Espejo' el periodista afirma que la situación es alarmante y cada día va a más. Tanto Canales como Manejo coinciden que "no se está haciendo lo suficiente por controlar este problema" e insisten que se mira para otro lado y se cuestiona.

Otra de las cuestiones más graves es la banalización de la cocaína. "Cada día se normaliza más" Incluso en los últimos años hay más alusiones en tono de broma en redes sociales, incluso en un Festival Gastronómico en Valladolid un bar presento una tapa simulando una bolsa de cocaína y dos rayas sobre un plato.

El periodista Javi Fuente de 'Más Espejo' comprobó en primera persona la facilidad con la que se puede conseguir dada la proliferación de 'camellos' que golpe de WhatsApp te la llevan a tu domicilio o donde quiera el cliente en 20 minutos.

"Es la gran epidemia de este tiempo. Se produce mucho más que en los 80 y está alcance todos" Sentencia Manejo. Además es el "único producto del mundo que tiene inflación (60 euros) su precio no varia desde hace 40 años" finaliza López Canales.

Espejo Público

