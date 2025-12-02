Para 4 personas
Crema de cebolla caramelizada, de Arguiñano: una receta con 5 ingredientes y muy barata
Karlos Arguiñano ha sacado lo mejor de la cebolla para elaborar eta crema sabrosa y ligera de la forma más sencilla.
Hoy hemos hecho la sopa con un caldo de cocido enriquecido con ibéricos, pero puedes hacerla con caldo de verduras o de pollo.
Ingredientes, para 4 personas
- 4 cebollas
- 7 rebanadas de pan
- 2 lonchas finas de jamón serrano
- 1,5 l de caldo de cocido con ibéricos
- 20 g de harina de maíz refinada
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- 2 ramas de tomillo
- Perejil
Elaboración
Calienta una cazuela 4-5 cucharadas de aceite. Pela las cebollas, córtalas en juliana fina, introdúcelas en la cazuela y sazónalas. Cocínalas a fuego medio durante 40 minutos.
Vierte el caldo y deja que reduzca a fuego suave durante 20 minutos.
Cubre una bandeja de horno con un trozo de papel de horno, extiende encima las lonchas de jamón, tápalas con otro trozo de papel de horno y hornéalas a 180º durante 10-12 minutos. Retira la bandeja del horno y reserva las lonchas de jamón.
Corta las rebanadas de pan en dados, extiéndelos sobre una bandeja de horno y hornéalos (a la vez que el jamón) hasta que se tuesten. Retira la bandeja de horno y reserva los dados de pan.
Pon la harina de maíz en un vaso, agrega un poco de agua fría y mezcla bien hasta que la harina se disuelva. Vierte la mezcla a la cazuela y remueve hasta que se integre. Tritura los ingredientes con una batidora eléctrica hasta que consigas una crema homogénea.
Sirve la crema de cebolla en 4 platos y acompáñalas con unos costrones de pan tostado, unos trocitos de jamón crujiente y unas hojas de tomillo. Decora los platos con unas hojas de perejil.
