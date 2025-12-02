Antena 3 LogoAntena3
Para 4 personas

Crema de cebolla caramelizada, de Arguiñano: una receta con 5 ingredientes y muy barata

Karlos Arguiñano ha sacado lo mejor de la cebolla para elaborar eta crema sabrosa y ligera de la forma más sencilla.

Crema de cebolla caramelizada, de Arguiñano: una receta con 5 ingredientes y muy barata

Hoy hemos hecho la sopa con un caldo de cocido enriquecido con ibéricos, pero puedes hacerla con caldo de verduras o de pollo.

Ingredientes, para 4 personas

  • 4 cebollas
  • 7 rebanadas de pan
  • 2 lonchas finas de jamón serrano
  • 1,5 l de caldo de cocido con ibéricos
  • 20 g de harina de maíz refinada
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • 2 ramas de tomillo
  • Perejil
Ingredientes Crema de cebolla caramelizada
Ingredientes Crema de cebolla caramelizada

Elaboración

Calienta una cazuela 4-5 cucharadas de aceite. Pela las cebollas, córtalas en juliana fina, introdúcelas en la cazuela y sazónalas. Cocínalas a fuego medio durante 40 minutos.

Vierte el caldo y deja que reduzca a fuego suave durante 20 minutos.

Cocínalas a fuego medio
Cocínalas a fuego medio

Cubre una bandeja de horno con un trozo de papel de horno, extiende encima las lonchas de jamón, tápalas con otro trozo de papel de horno y hornéalas a 180º durante 10-12 minutos. Retira la bandeja del horno y reserva las lonchas de jamón.

Extiende encima las lonchas de jamón, tápalas con otro trozo de papel de horno y hornéalas
Extiende encima las lonchas de jamón, tápalas con otro trozo de papel de horno y hornéalas

Corta las rebanadas de pan en dados, extiéndelos sobre una bandeja de horno y hornéalos (a la vez que el jamón) hasta que se tuesten. Retira la bandeja de horno y reserva los dados de pan.

Pon la harina de maíz en un vaso, agrega un poco de agua fría y mezcla bien hasta que la harina se disuelva. Vierte la mezcla a la cazuela y remueve hasta que se integre. Tritura los ingredientes con una batidora eléctrica hasta que consigas una crema homogénea.

Sirve la crema de cebolla en 4 platos y acompáñalas con unos costrones de pan tostado, unos trocitos de jamón crujiente y unas hojas de tomillo. Decora los platos con unas hojas de perejil.

