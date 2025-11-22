Karlos Arguiñano: aporta un sabor suave y cremoso a tus recetas con la salsa fácil y rápida de avellanas

Karlos Arguiñano ha elaborado una magnífica salsa de avellanas con la que acompaña, en esta ocasión, una receta de brócoli y coliflor al vapor.

Sin embargo, esta misma salsa la puedes preparar para acompañar otras verduras e incluso diferentes tipos de carne. De esta forma convertirás unos simples filetes a la plancha, en un plato sensacional y lleno de nutrientes.

Con solo 40 g de avellanas tostadas, 25 g de pasas (sin semillas), 50 ml de brandy, 400 ml de leche evaporada y aceite de oliva virgen extra, obtendrás una delicia para el paladar.

Karlos Arguiñano asegura que también puedes elaborar esta salsa con algún otro fruto seco a tu elección. Y si quieres, también puedes omitir el brandy.

Ahora ya puedes ponerte manos a la obra con esta salsa que tendrás lista en un abrir y cerrar de ojos.