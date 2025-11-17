Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Crema de calabaza asada con setas, de Joseba Arguiñano: "El sabor concentrado hará que quede más rica"

Al asar al verduras en lugar de cocerlas, los sabores quedarán más concentrados y el resultado será mucho más sabroso.

Crema de calabaza asada con setas, de Joseba Arguiñano: "El sabor concentrado hará que quede más rica"

Publicidad

Si la crema queda muy espesa, puedes aligerarla agregándole un poco de agua o de caldo de verduras.

Ingredientes, para 4 personas

  • 500 g de calabaza (pelada)
  • 2 cebolletas
  • 2 zanahorias
  • 100 ml de nata líquida
  • 200 g de mantequilla
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • Perejil

Para las setas en tempura:

  • 400 g de setas variadas (champiñón, shitake, cardo)
  • 200 g de harina de tempura
  • 350–400 ml agua fría
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil picado
Ingredientes Crema de calabaza asada con setas
Ingredientes Crema de calabaza asada con setas | antena3.com

Elaboración

Trocea la calabaza y ponla en un recipiente apto para el horno. Pela las zanahorias, córtalas en medias lunas y agrégalas al recipiente. Corta las cebolletas en dados grandes e incorpóralas.

Sazona las hortalizas, riégalas con un par de cucharadas de aceite y hornéalas a 180º durante 30 minutos.

Sazona las hortalizas, riégalas con un par de cucharadas de aceite y hornéalas
Sazona las hortalizas, riégalas con un par de cucharadas de aceite y hornéalas | antena3.com

Pasa las hortalizas al vaso americano, agrega la nata, la mantequilla y salpimienta. Tritura los ingredientes hasta que consigas una crema homogénea.

Tritura los ingredientes
Tritura los ingredientes | antena3.com

Calienta abundante aceite en una sartén. Pon la harina tamizada en un bol, agrega una pizca de sal y el agua. Mezcla los ingredientes con una varilla manual.

Corta los champiñones en 4, mételos en la tempura y embadúrnalos bien. Escúrrelos, introdúcelos en la sartén y fríelos hasta que estén a punto. Retíralos y escúrrelos sobre una fuente cubierta con papel absorbente de cocina.

Escúrrelos, introdúcelos en la sartén y fríelos
Escúrrelos, introdúcelos en la sartén y fríelos | antena3.com

Trocea el resto de las setas a tu gusto y repite el proceso de rebozado y fritura. Sazónalas y espolvoréalas con un poco de perejil picado.

Sirve la crema en 4 platos, coloca unas cuantas setas en cada uno y decóralos con unas hojas de perejil. Sirve el resto de las setas en otro plato.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Sopas y cremas

Publicidad

Programas

Encarnita Polo

Encarnita Polo fue asesinada mientras dormía: "La estranguló, se puso a llorar y dijo que no recordaba lo que había hecho"

Cristóbal Soria

Cristóbal Soria, sobre las palabras de Cayetano Rivera antes de su vía oral: "Lo noto avinagrado"

Kiko Rivera contra todos.

Kiko Rivera confiesa que llevaba meses sin tener sexo con Irene Rosales: "Dice que la culpa la tiene ella por perdonarle las infidelidades"

¡Jorge Fernández felicita a Joaquín por su valentía!
MEJORES MOMENTOS | 17 DE NOVIEMBRE

¡Jorge Fernández felicita a Joaquín por su valentía!

Paloma San Basilio
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Paloma San Basilio antes de despedirse de los escenarios

Joaquín se lleva el Bote de la ruleta de la suerte
MEJORES MOMENTOS | 17 DE NOVIEMBRE

Joaquín se lleva el Bote de La ruleta de la suerte

Un panel rapidísimo le ha permitido alcanzar un total de 2.825 euros.

¡Increíble! Joaquín duplica su dinero con una sola tirada
MEJORES MOMENTOS | 17 DE NOVIEMBRE

¡Increíble! Joaquín duplica su dinero con una sola tirada

La forma de arriesgar del concursante le ha permitido llegar muy lejos.

Crema de calabaza asada con setas, de Joseba Arguiñano: "El sabor concentrado hará que quede más rica"

Crema de calabaza asada con setas, de Joseba Arguiñano: "El sabor concentrado hará que quede más rica"

Novedades con las balizas.

Todo sobre las novedades de la DGT para 2025: Triángulos prohibidos, balizas obligatorias

Atún con salsa de cebolla y vinagreta de aguacate

Atún con salsa de cebolla y vinagreta de aguacate, de Arguiñano: "Un plato festivo y muy fácil de hacer"

Publicidad