Para 4 personas
Crema de calabaza asada con setas, de Joseba Arguiñano: "El sabor concentrado hará que quede más rica"
Al asar al verduras en lugar de cocerlas, los sabores quedarán más concentrados y el resultado será mucho más sabroso.
Si la crema queda muy espesa, puedes aligerarla agregándole un poco de agua o de caldo de verduras.
Ingredientes, para 4 personas
- 500 g de calabaza (pelada)
- 2 cebolletas
- 2 zanahorias
- 100 ml de nata líquida
- 200 g de mantequilla
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
- Perejil
Para las setas en tempura:
- 400 g de setas variadas (champiñón, shitake, cardo)
- 200 g de harina de tempura
- 350–400 ml agua fría
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil picado
Elaboración
Trocea la calabaza y ponla en un recipiente apto para el horno. Pela las zanahorias, córtalas en medias lunas y agrégalas al recipiente. Corta las cebolletas en dados grandes e incorpóralas.
Sazona las hortalizas, riégalas con un par de cucharadas de aceite y hornéalas a 180º durante 30 minutos.
Pasa las hortalizas al vaso americano, agrega la nata, la mantequilla y salpimienta. Tritura los ingredientes hasta que consigas una crema homogénea.
Calienta abundante aceite en una sartén. Pon la harina tamizada en un bol, agrega una pizca de sal y el agua. Mezcla los ingredientes con una varilla manual.
Corta los champiñones en 4, mételos en la tempura y embadúrnalos bien. Escúrrelos, introdúcelos en la sartén y fríelos hasta que estén a punto. Retíralos y escúrrelos sobre una fuente cubierta con papel absorbente de cocina.
Trocea el resto de las setas a tu gusto y repite el proceso de rebozado y fritura. Sazónalas y espolvoréalas con un poco de perejil picado.
Sirve la crema en 4 platos, coloca unas cuantas setas en cada uno y decóralos con unas hojas de perejil. Sirve el resto de las setas en otro plato.
