Crema de calabaza asada con setas, de Joseba Arguiñano: "El sabor concentrado hará que quede más rica"

Si la crema queda muy espesa, puedes aligerarla agregándole un poco de agua o de caldo de verduras.

Ingredientes, para 4 personas

500 g de calabaza (pelada)

2 cebolletas

2 zanahorias

100 ml de nata líquida

200 g de mantequilla

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Perejil

Para las setas en tempura:

400 g de setas variadas (champiñón, shitake, cardo)

200 g de harina de tempura

350–400 ml agua fría

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil picado

Ingredientes Crema de calabaza asada con setas

Elaboración

Trocea la calabaza y ponla en un recipiente apto para el horno. Pela las zanahorias, córtalas en medias lunas y agrégalas al recipiente. Corta las cebolletas en dados grandes e incorpóralas.

Sazona las hortalizas, riégalas con un par de cucharadas de aceite y hornéalas a 180º durante 30 minutos.

Sazona las hortalizas, riégalas con un par de cucharadas de aceite y hornéalas

Pasa las hortalizas al vaso americano, agrega la nata, la mantequilla y salpimienta. Tritura los ingredientes hasta que consigas una crema homogénea.

Tritura los ingredientes

Calienta abundante aceite en una sartén. Pon la harina tamizada en un bol, agrega una pizca de sal y el agua. Mezcla los ingredientes con una varilla manual.

Corta los champiñones en 4, mételos en la tempura y embadúrnalos bien. Escúrrelos, introdúcelos en la sartén y fríelos hasta que estén a punto. Retíralos y escúrrelos sobre una fuente cubierta con papel absorbente de cocina.

Escúrrelos, introdúcelos en la sartén y fríelos

Trocea el resto de las setas a tu gusto y repite el proceso de rebozado y fritura. Sazónalas y espolvoréalas con un poco de perejil picado.

Sirve la crema en 4 platos, coloca unas cuantas setas en cada uno y decóralos con unas hojas de perejil. Sirve el resto de las setas en otro plato.