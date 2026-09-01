Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Sopa de mejillones: Karlos Arguiñano propone una receta de fiesta... ¡a muy buen precio!

Karlos Arguiñano ha preparado esta sopa de mejillones teniendo en cuenta tanto su facilidad a la hora de elaborarla como su precio.

Sopa de mejillones: la receta de fiesta y a muy buen precio, que propone Karlos Arguiñano

Publicidad

Para dar un toque diferente a la sopa, puedes acompañarla con unas rebanadas de pan tostado con ajo. Además puedes prepararla como sopa o como crema.

Karlos Arguiñano asegura que es una buena idea como plato festivo para estas navidades, pero no es la única propuesta. Descubre todas las sopas y cremas de Arguiñano que puedes elaborar fácilmente y a buen precio.

Ingredientes, para 4 personas

  • 32 mejillones
  • 100 g de pan para sopa (sopako)
  • 1 cebolla
  • 1 puerro
  • 2 zanahorias
  • 1 diente de ajo
  • 150 ml de salsa de tomate
  • 1 l de caldo de verdura
  • 60 ml de nata líquida
  • 60 ml de vino blanco
  • 50 ml de brandy
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • 1 hoja de laurel
  • 15 hojas de cebollino (picadas)
  • Perejil
Ingredientes Sopa de mejillones
Ingredientes Sopa de mejillones | antena3.com

Elaboración

Limpia los mejillones retirándoles las barbas y cualquier suciedad que tengan pegada a las cascaras.

Calienta el vino blanco en una tartera (cazuela amplia y baja), introduce los mejillones, tápalos y cocínalos hasta que se abran. Retíralos, deja que se templen, elimina las conchas y cuela el caldo. Reserva los mejillones y el caldo por separado.

Introduce los mejillones
Introduce los mejillones | antena3.com

Pela las zanahorias y córtalas en cuartos de luna. Pela la cebolla y córtala en dados. Limpia el puerro y córtalo en cuartos de luna. Pela el diente de ajo y córtalo en láminas.

Calienta una cazuela con 3-4 cucharadas de aceite. Introduce las hortalizas, sazónalas y rehógalas a fuego medio durante 12-15 minutos. Añade la salsa de tomate y mezcla bien.

Añade la salsa de tomate y mezcla bien
Añade la salsa de tomate y mezcla bien | antena3.com

Vierte brandy y flambéalo. Introduce los mejillones, el caldo reservado anteriormente y el caldo de verdura. Añade también la hoja de laurel. Pica el pan e incorpóralo.

Pica el pan e incorpóralo
Pica el pan e incorpóralo | antena3.com

Cocina los ingredientes a fuego suave durante 40 minutos. Retira la hoja de laurel, pasa los ingredientes al vaso americano y tritúralos hasta que consigas una crema homogénea.

Sirve la crema en 4 platos, riégalos con un poco de nata, espolvoréalos con el cebollino picado y decóralos con unas hojas de perejil.

Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Karlos Arguiñano » Recetas hoy de Arguiñano » Sopas y cremas

Publicidad

Programas

La ruleta de la suerte amplía su reinado en agosto: 76 meses consecutivos de liderazgo

La ruleta de la suerte amplía su reinado en agosto: 76 meses consecutivos de liderazgo

Sopa de mejillones: la receta de fiesta y a muy buen precio, que propone Karlos Arguiñano

Sopa de mejillones: Karlos Arguiñano propone una receta de fiesta... ¡a muy buen precio!

Susanna Griso, Ceuta

La experiencia de Susanna Griso en las calles de Ceuta: "El padre se nos echó a llorar, roto"

El almirante Garat, sobre la ausencia del rey en Ceuta
REY EN CEUTA

El almirante Garat, sobre la ausencia del rey en Ceuta: "Hay un enfrentamiento híbrido con Marruecos que el Gobierno se empeña en no querer ver"

Las madres de Ceuta lloran por la inseguridad en las calles
MADRE CEUTÍ

Las madres de Ceuta sufren y lloran por la inseguridad en las calles: "¿Qué tranquilidad tenemos de que nuestros hijos vayan solos?"

Hermano de Adolfo Suárez
EN PLATÓ

El hermano de Adolfo Suárez, sobre el reconocimiento que recibió su figura: "La gente no ha sido justa con él"

Chema Suárez es el hermano menor de Adolfo Suárez, quien le acompañó hasta el final de sus días. Hoy, hace balance de lo que supuso el expresidente para España y responde a una pregunta: ¿se sintió realmente querido por el pueblo?

Laura García, portavoz de JUPOL, denuncia la realidad que viven las niñas en Ceuta
AGRESIONES A MENORES

Laura García, portavoz de JUPOL, denuncia la realidad que viven las niñas en Ceuta: "Hay violadores y agresores sexuales por las calles"

La portavoz del sindicato de la Policía Nacional nos trasmite desde la ciudad autónoma lo que están viviendo tanto niños como niñas en las calles, mayoritariamente en las zonas montañosas, donde resulta complicada la detención de los agresores sexuales.

Fernando Cocho, Sánchez y el Rey

Fernando Cocho tacha de "absoluta estupidez" las acusaciones de Pedro Sánchez sobre Ceuta: "Todo apunta a Marruecos"

Conexión de Rafa Latorre con 'Espejo Público'

Rafa Latorre, con Susanna Griso tras su estreno: "La misión de la radio es acompañar, y ahora los que necesitan más compañía son los ceutíes"

Susana Díaz, contra el señalamiento de Pedro Sánchez a Felipe VI

Susana Díaz, contra el señalamiento de Pedro Sánchez a Felipe VI: "Me pareció desafortunado"

Publicidad