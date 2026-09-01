Rafa Latorre debuta en las mañanas de Onda Cero y carga contra Sánchez: "Es bastante oportunista"

Rafa Latorre ha arrancado la nueva temporada de 'Más de uno' con un madrugón especialmente significativo: desde Ceuta, donde Onda Cero trasladó su programa para acercar la radio a una ciudad que, según el periodista, "se siente muy lejos de la península". Apenas un día después de ese estreno, Latorre ha atendido a Antena 3 Noticias durante la tertulia para analizar la actualidad política y el inicio de su nueva etapa al frente del programa.

El periodista reconoce que el esfuerzo de comenzar la temporada desde Ceuta ha sido considerable, especialmente por el cansancio acumulado, pero considera que la ocasión lo merecía. "Ha sido un derroche de esfuerzo en el primer programa, pero yo creo que lo merecía la ocasión", ha señalado.

Para Latorre, la presencia de Onda Cero en la ciudad autónoma responde además a una de las principales funciones de la radio: acompañar. "El centro informativo nacional es Ceuta y además es verdad que se siente muy lejos de la península y si para algo puede servir la radio, si tiene un fin noble, desde luego es el de acompañar", ha explicado. "Si lo hemos conseguido, desde luego creo que ese era nuestro objetivo".

Latorre critica las palabras de Sánchez sobre el rey

Durante la entrevista, Rafa Latorre también ha valorado las declaraciones realizadas por Pedro Sánchez sobre la ausencia del rey Felipe VI en Ceuta. El presidente del Gobierno anunció una próxima visita del monarca a la ciudad autónoma, aunque todavía sin fecha concreta, y cuestionó que el rey no haya acudido durante sus años de reinado.

Latorre considera que las palabras del presidente suponen una contradicción y cuestiona el papel que Sánchez se atribuye respecto a la futura visita del monarca. "Creo que hay algo especialmente perverso en las palabras de Sánchez y es en cómo él se sacude la responsabilidad del hecho de que el rey no haya ido todavía a Ceuta en sus doce años de reinado", ha afirmado.

El periodista también ha ironizado sobre el error de Sánchez al referirse a veinte años de reinado: "Fíjate si se le estará haciendo largo el reinado de Felipe VI". Para Latorre, el planteamiento del presidente supone atribuir la ausencia del rey a su propia voluntad, mientras que presenta su próxima visita como consecuencia de una decisión del Ejecutivo. "Si no está, es por voluntad del rey y si va a estar, es por voluntad del Gobierno", ha resumido. Una actitud que el director de 'Más de uno' considera "bastante oportunista" y que, a su juicio, "no es una actitud gallarda".

Latorre ha ido un paso más allá y ha criticado que Sánchez haya dirigido sus palabras contra dos instituciones que considera fundamentales para el funcionamiento democrático: la Corona y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). "Fíjate, ayer se metió con dos instituciones que no le van a poder contestar y que son vitales para una democracia. Son la monarquía y es el CNI", ha señalado. Las declaraciones se producen en pleno arranque de la nueva temporada radiofónica y con la actualidad política marcada por la situación de Ceuta y el debate sobre la próxima visita de Felipe VI a la ciudad autónoma.