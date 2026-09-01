Laura García, portavoz de JUPOL, denuncia la realidad que viven las niñas en Ceuta: "Hay violadores y agresores sexuales por las calles"

En las calles de Ceuta cada vez se vive una mayor sensación de inseguridad. Si no son peleas, son agresiones sexuales a lo que temen mayoritariamente mujeres y niñas. Desde allí, ha conectado con nosotros Laura García, portavoz de JUPOL, quien nos ha contado la realidad tal cual se vive en el corazón del problema.

"Hay enfrentamientos constantes entre los migrantes que están en la cola del embolsamiento de Loma Colmenar", comienza contando García. La portavoz asegura que existen "puntos calientes" en los que siempre hay peleas, sobre todo en las horas de "la cena y la comida". García relata un acontecimiento reciente, concretamente de esta pasada noche de lunes, cuando fueron avisados de un posible muerto tras una pelea: "La llamada entró como que había un posible fallecido aquí y, finalmente, estaba completamente inconsciente, pero en principio parecía que estaba fallecido".

"Vienen a cuentagotas y algunos no tienen ni ordenadores para trabajar"

La portavoz denuncia que no hay medios suficientes para hacer frente a las miles de personas que abarrotan las calles de Ceuta. "Hay unos 250 compañeros de la UIP, hay algún refuerzo de compañeros de UPR que también hacen orden público, pero son los que son, y estáis viendo la de miles y miles de personas que hay aquí", asegura. Además, cuenta que los refuerzos "vienen a cuentagotas, y algunos no tienen ni ordenadores para trabajar y hay que alimentar el sistema".

En cuanto a la expulsión, tema que preocupa especialmente a los ceutíes, García explica que no se puede hacer nada a no ser que exista un delito grave de por medio:

"Es muy complicado expulsar por Extranjería a marroquíes, porque Marruecos no los reconoce. Lo que sí supone eso es que son personas que han cometido delitos graves, y de esos expulsados de España ya han entrado algunos con delitos como terrorismo yihadista. Al menos 10 de los que fueron expulsados de aquí ya han entrado y han sido localizados por los servicios de información, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil; es decir, que estamos hablando de gente muy peligrosa".

"Más agresiones sexuales que detenidos"

Y definitivamente, el tema que más preocupa a la población ceutí, es el de las agresiones sexuales. Tal y como confirma la portavoz de JUPOL, se han documentado 23 agresiones sexuales, lo que equivaldría a prácticamente una agresión por día. Pero claro, estas son las que se conocen, es muy probable que pudiera haber más. Según explica: "Lo hacen en la zona montañosa, huyen... y es muy complicado localizarles. Esas son las que están documentadas y denunciadas, pero cuando estamos sobre el terreno, las agresiones sexuales a niñas y niños tienen una frecuencia completamente indeseable y vomitiva".

"Fuentes médicas dicen que nunca han visto una atrocidad así"

"Ahora mismo documentadas hay unas 23 agresiones sexuales, muchas de ellas a menores y muchas grupales. Niñas que fuentes médicas dicen que las han destrozado, que nunca han visto una atrocidad así. Eso es lo que tenemos aquí: más agresiones sexuales que detenidos", relata claramente compungida la portavoz del sindicato de Policías.

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