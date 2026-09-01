Rafa Latorre, con Susanna Griso tras su estreno: "La misión de la radio es acompañar, y ahora los que necesitan más compañía son los ceutíes"

Este martes ha sido el estreno de 'Al otro lado', una sección en la que Susanna Griso conecta con los estudios de Onda Cero para hablar con Rafa Latorre, sucesor de Carlos Alsina. Ayer, la presentadora coincidió con el locutor por las calles de Ceuta, mientras ambos compartían su pasión por informar desde el corazón de la noticia.

"Hicimos lo más difícil al principio, que es estrenar desde fuera, que es donde tiene que estar la radio, porque su misión más noble es acompañar a sus oyentes; y yo creo que ahora los que necesitan más compañía son los que se sienten más alejados, que son los ceutíes", cuenta Latorre, quien se estrenó al mando de la sección desde la ciudad autónoma.

El presentador ha confesado su debilidad hacia la ciudad de Ceuta en la actualidad, pues tras pasear por las calles, ha sido consciente de la realidad que viven los vecinos. "Yo creo que es una biosfera muy delicada porque es patrimonio de todos, esa convivencia que se ha dado siempre en Ceuta, y yo espero que se recupere y vuelva a florecer", expresaba.

"Hay una sensación de impotencia, de no saber trasladar la verdadera gravedad"

Latorre ha hablado de la imagen que se tiene de los medios de comunicación y como con la situación actual son los periodistas los que tienen una sensación absolutamente contraria: "Tantas veces se nos acusa a los medios de comunicación de sensacionalismo, de hinchar los fenómenos que vamos a cubrir. En este caso, hay una sensación de impotencia, de no saber trasladar la verdadera gravedad de lo que está ocurriendo en Ceuta".

"Tantas veces se nos acusa a los medios de comunicación de sensacionalismo, de hinchar los fenómenos que vamos a cubrir. En este caso, hay una sensación de impotencia"

Con respecto a la presencia de militares tanto en supermercados como en centros escolares, el locutor opina que es signo de "debilidad" en las calles. "Cuando ves un despliegue militar de esa naturaleza, inquieta más de lo que tranquiliza. Lo que aterra y da vértigo de la Fiscalía por las denuncias por agresiones sexuales es la realidad subterránea, aquello que no vemos. ¿Cuántas no habrán denunciado por miedo a la expulsión?".

"Esto puede quebrar al Partido Socialista"

Por último, Latorre ha reconocido la situación extrema en la que se encuentra el Partido Socialista, tras entrevistar Melchor León, diputado en Ceuta. "Melchor León ha sido mucho más explícito que yo: él habla de un divorcio entre los socialistas ceutíes y el grupo parlamentario. Esto puede quebrar al Partido Socialista. No tiene ningún sentido como puro interés egoísta; opera en su contra".

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