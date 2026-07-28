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¡HOY COMEMOS PIZZA!

Pizzas de todas las formas y sabores con Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano ha probado con todo tipo de recetas de pizzas, ingredientes sorprendentes y unos cuantos trucos para conseguir combinaciones irresistibles.

Masa de pizza crujiente: El truco infalible de Karlos Arguiñano

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Todas las recetas que nos ha enseñado el cocinero son diferentes y originales, pero tienen una cosa en común, están hechas con ingredientes naturales y saludables.

Pizza casera con jamón, patatas y huevo

Con unos ingredientes fáciles de conseguir puedes preparar, esta pizza que además de ser súper sencilla, no defraudará a ningún miembro de la familia.

Karlos Arguiñano: receta de pizza casera con jamón, patatas y huevo

La pizza casera más sencilla y divertida de Karlos Arguiñano

Pizza de setas, jamón y queso

Una pizza con una pinta demasiado buena. Las setas, el jamón y el queso es una combinación muy apetecible, pero el toque final con los huevos de codorniz hace que esta receta casera sea ideal.

Pizza setas

Truco para que la masa de pizza sea crujiente

Si hay algo que nos gusta es una masa bien crujiente, y Karlos Arguiñano tiene un truco infalible para conseguirlo.

Masa de pizza crujiente: El truco infalible de Karlos Arguiñano

Con todas estas opciones de recetas y con los mejores trucos, ¿no te vas a animar a cocinar una pizza?

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Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Karlos Arguiñano

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