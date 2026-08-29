Igualdad máxima: Javier y David llegan por primera vez con el mismo tiempo a AlaZ

Javier y David protagonizaron un hecho nunca visto entre ellos al llegar a AlaZ con exactamente el mismo tiempo disponible. Tras repartirse las ventajas a lo largo de las pruebas, ninguno logró abrir brecha y ambos cerraron la fase previa con 52 segundos.

Roberto Leal destacó que era la primera vez que ocurría algo así entre los dos concursantes. Ante esta igualdad absoluta, el presentador recordó el reglamento del concurso, que establece que sea el equipo naranja quien inicie la prueba, por lo que David arrancó la lucha por el bote de 958.000 euros.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas