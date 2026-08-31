Todas las claves del estreno de La Mesa: Carlos Alsina como primer invitado

Antena 3 ha presentado en rueda de prensa los detalles de La Mesa, su nueva apuesta semanal de actualidad presentada por Cristina Pardo, que arrancará sus emisiones en directo el próximo miércoles 2 de septiembre justo después de El Hormiguero.

El plato fuerte del primer programa ya tiene nombre propio: el periodista de Onda Cero Carlos Alsina será el primer entrevistado. Alsina estará presente en el plató para repasar su gran trayectoria profesional y abordar los temas del momento junto a Cristina.

Una nueva perspectiva de la actualidad

Información, historias humanas y dinamismo marcarán las noches de los miércoles. Tal y como ha avanzado Belén García, directora de La Mesa, el plató contará con un hilo conductor claro: "La mesa será el elemento narrativo de cuatro historias a lo largo de la noche. Intentaremos dar una nueva perspectiva a la actualidad". Alrededor de ella se irán sentando rostros muy reconocibles fuera de su contexto habitual.

Por su parte, Luz Aldama, directora de Programas de Actualidad de Atresmedia, ha destacado la idoneidad de la presentadora para este formato: "Cristina Pardo tiene experiencia en el directo, pero también es natural, irónica y con sentido del humor. La Mesa necesita a las dos 'Cristinas'".

La propia Cristina Pardo ha afrontado este debut con entusiasmo: "Es un reto contar la actualidad de manera sencilla y no alarmista. He tenido mucha suerte con el equipo del programa".

Las 4 claves de La Mesa

La actualidad, contada de otra manera: Abordaje ameno y distendido de las noticias de la semana.

Abordaje ameno y distendido de las noticias de la semana. Conversaciones inesperadas: Encuentros entre invitados muy diversos que darán pie a momentos inéditos.

Encuentros entre invitados muy diversos que darán pie a momentos inéditos. La mesa como elemento activo: La propia mesa actuará como protagonista viva e interactiva durante la emisión.

La propia mesa actuará como protagonista viva e interactiva durante la emisión. Rigor y espontaneidad: Equilibrio entre el análisis informativo serio y la frescura del directo.

No te lo pierdas: gran estreno de La Mesa este miércoles 2 de septiembre después de El Hormiguero en Antena 3.