Muere Francesc Garrido, actor de El tiempo entre costuras y La novia gitana, a los 56 años

El actor de teatro, televisión y cine Francesc Garrido, que participó en películas como Mar adentro y este año en El anfitrión, protagonizada por Willem Dafoe, ha fallecido a los 56 años a causa de un infarto, según han indicado a EFE este lunes fuentes del sector del cine.

Nacido en Barcelona el 7 de septiembre de 1969, Francesc Garrido había debutado en el teatro en el año 1990 con la obra Alfons Quart, en la televisión empezó su andadura en la serie de TV3 Estació denllaç en 1996 y, en el cine apareció en 1999 en la película La ciudad de los prodigios.

Formado en el Institut del Teatre y en la London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA), tuvo una extensa trayectoria, interpretando a personajes de diferentes registros tanto en teatro, como en la televisión, donde participó en una veintena de series, y en el cine.

Su carrera televisiva fue prolífica desde que apareciera en Estació denllaç hace más de treinta años y también se le pudo ver en otras series como Cites, Majoria absoluta, en la televisión catalana, así como en Los hombres de Paco, Gran Reserva, El tiempo entre costuras o en 2017 en Sé quién eres, por cuyo papel protagonista, el abogado Juan Elías Giner, estuvo nominado a los Premios Feroz.

Otras producciones en las que intervino fueron Clanes, donde se puso en la piel del inspector Naranjo, La novia gitana, basada en la novela homónima de Carmen Mola, o Jaguar.

En el ámbito de las artes escénicas, estuvo muy vinculado al Teatre Lliure y a quien fuera su director, Àlex Rigola, quien lo dirigió en obras como Glengarry Glen Ross, El mestre i la margarita, i Dublinesos (Els morts), pero participó en obras con otros directores como Lluís Pasqual o George Lavaudant.

En el cine participó en una treintena de películas, además de las ya citadas, Te doy mis ojos, Smoking Room, de Roger Gual y Julio D. Wallovits, con la que ganó la Biznaga de Plata en el Festival de Málaga, Stella cadente, con la que estuvo nominado al premio Gaudí al mejor actor secundario, o en Ladopció, con la que también estuvo nominado al Gaudí como mejor actor protagonista.

Recientemente, además de intervenir en El anfitrión, estuvo en Balandrau, vent salvatge, de Fernando Trullols.

Al conocerse su deceso, a través de las redes sociales, la Acadèmia del Cinema Català se ha sumado al duelo por su pérdida y ha arropado a su familia, amistades y a toda la comunidad cinematográfica en este momento