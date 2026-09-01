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El hermano de Adolfo Suárez, sobre el reconocimiento que recibió su figura: "La gente no ha sido justa con él"

Chema Suárez es el hermano menor de Adolfo Suárez, quien le acompañó hasta el final de sus días. Hoy, hace balance de lo que supuso el expresidente para España y responde a una pregunta: ¿se sintió realmente querido por el pueblo?

Hermano de Adolfo Suárez

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Chema Suárez, el hermano menor de el expresidente Adolfo Suárez, se sienta por primera vez en un plató de televisión para recordar a quien formó parte del primer gobierno de la era postfranquista. Una figura que, más allá de lo profesional, dejó una huella imborrable en Chema a nivel personal.

La muerte de Adolfo Suárez fue un gran golpe en la familia del expresidente. Según nos cuenta Chema, tiempo antes de fallecer le vieron deteriorarse a causa del alzhéimer y del sufrimiento que le causó la enfermedad y muerte de su mujer, Amparo Illana. Un sufrimiento que no vieron recompensado a nivel de reconocimiento en España.

Chema Suárez

"Él se sintió querido, pero no por el pueblo", afirma Chema, "la gente no ha sido justa con él". El hermano de Adolfo sostiene que, aunque ahora sí que se ha hecho justicia con la figura de Suárez, en vida no recibió el crédito que merecía.

Cincuenta años después de su elección como presidente, el hermano de Adolfo Suárez hace balance y lanza una reflexión al aire: "Los homenajes son en vida, ¿ahora para qué?".

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