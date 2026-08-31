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El Hormiguero
Javier Veiga recuerda el mensaje con el que conquistó a Marta Hazas tras conocerse en un rodaje
Marta Hazas y Javier Veiga recordaron en El Hormiguero cómo comenzó su historia de amor hace más de quince años.
La pareja se conoció durante un rodaje y, aunque tuvieron buen rollo, su relación no comenzó en aquel momento. Marta reconoció que todavía no sabía que Javier le estaba gustando.
Todo cambió cuando recibió un mensaje del actor tiempo después de terminar el rodaje. Aquel contacto hizo que Marta se diera cuenta de que le echaba de menos.
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