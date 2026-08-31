Marc Márquez, Mariano Rajoy o Tom Holland, protagonistas en el regreso de El Hormiguero

Como es tradición, una temporada de El Hormiguero no da el pistoletazo de salida hasta que estrenan la película de la temporada. Esta vez, parece ser que Marc Márquez, Mariano Rajoy, Josema Yuste, Zendaya y Tom Holland (entre otros) serán los protagonistas.

El próximo lunes, Pablo Motos y su equipo arrancan una nueva entrega del programa más entretenido de la televisión... ¡y ya van 21 años! Con la ambición y la esencia de siempre, esta nueva temporada promete emociones fuertes y risas aseguradas.

¿Estás preparado para volver a disfrutar de tus noches favoritas? ¡Te esperamos el próximo lunes a las 21:45 horas en Antena 3!

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