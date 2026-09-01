VÍDEO | Tremendo aterrizaje de emergencia en Brasil: el avión derrapa y queda atrapado en el barro

Imágenes impresionantes las que acompañan esta noticia. Se trata de un aterrizaje de emergencia. Un avión se ha salido de la pista tras perder el control mientras aterrizaba bajo una intensa lluvia en Cascavel, Brasil.

Tal y como se puede apreciar en el vídeo, la aeronave ha derrapado y se ha quedado atrapada en el barro. En su interior viajaban 151 personas que han tenido que ser evacuadas. Por suerte, no ha habido que lamentar heridos.

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