La Segunda Guerra Mundial, el conflicto que cambió la historia para siempre

Entre el 1 de septiembre de 1939 y el 2 de septiembre de 1945, el mundo vive el conflicto más devastador de su historia. La invasión alemana de Polonia desencadena una guerra global que termina involucrando a la mayoría de las naciones del planeta y deja decenas de millones de muertos. Desde la caída de Francia y la resistencia británica hasta Stalingrado, Normandía, la caída de Berlín, el Holocausto y las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, la contienda transforma para siempre el mapa político, económico y moral del mundo. Ocho décadas después de su final, sus lecciones siguen interpelando a una humanidad que continúa enfrentándose a guerras, autoritarismos y desafíos a la convivencia internacional.

El incendio que nadie detiene

La Segunda Guerra Mundial no surge de la noche a la mañana. Se alimenta del resentimiento dejado por la Primera Guerra Mundial, de la crisis económica, del auge de los nacionalismos extremos y de la expansión de regímenes totalitarios que prometen restaurar la grandeza nacional mediante la fuerza. El 1 de septiembre de 1939, la Alemania nazi invade Polonia y abre una herida que pronto se convierte en un conflicto mundial. En pocos meses, las tácticas de guerra relámpago permiten a Hitler conquistar gran parte de Europa y desafiar el equilibrio internacional que parecía garantizar la paz.

Europa cae, pero el cielo resiste

La maquinaria militar alemana avanza con una rapidez que asombra al mundo. En 1940 Francia sucumbe tras una campaña fulgurante y Europa occidental parece quedar a merced del Tercer Reich. Sin embargo, el Reino Unido se mantiene en pie durante la Batalla de Inglaterra, una lucha aérea decisiva que frustra los planes de invasión nazi. Un año después, Hitler rompe su pacto con

la Unión Soviética y lanza la Operación Barbarroja, la mayor invasión terrestre de la historia. Mientras tanto, el ataque japonés contra Pearl Harbor, en diciembre de 1941, incorpora a Estados Unidos al conflicto y lo transforma definitivamente en una guerra global.

El giro que cambia la historia

Entre 1942 y 1945 la guerra experimenta un cambio decisivo que conduce a la derrota de la Alemania nazi. La victoria soviética en la batalla de Stalingrado rompe el impulso militar alemán y marca el inicio del avance aliado, reforzado después por el desembarco de Normandía en junio de 1944, que abre un segundo frente en Europa occidental y acelera la liberación del continente. Mientras los Aliados avanzan desde el oeste y el Ejército Rojo desde el este, los líderes de las potencias vencedoras se reúnen en Yalta para planificar la posguerra. Poco después, Berlín cae, Hitler se suicida y Alemania se rinde en mayo de 1945. La victoria también revela al mundo el horror del Holocausto, el genocidio perpetrado por el régimen nazi contra millones de judíos y otras minorías, una tragedia que se convierte en símbolo de las consecuencias extremas del fanatismo, el odio y la deshumanización.

Dos destellos que apagan la guerra

Aunque la guerra termina en Europa, continúa en Asia y el Pacífico. En agosto de 1945, Estados Unidos lanza bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, provocando una destrucción sin precedentes y miles de víctimas inmediatas. El impacto de estas armas acelera la decisión japonesa de poner fin a la lucha. El 2 de septiembre de 1945, Japón firma oficialmente su rendición y concluye la Segunda Guerra Mundial. El conflicto desaparece de los campos de batalla, pero deja tras de sí ciudades arrasadas, sociedades traumatizadas y una nueva era marcada por la amenaza nuclear.

Ocho décadas después: la advertencia sigue viva

La importancia de la Segunda Guerra Mundial trasciende los libros de historia. Resulta difícil comprender cómo, en pleno siglo XX, una sociedad industrializada y avanzada pudo desembocar en una tragedia que causó decenas de millones de muertes y permitió el genocidio organizado de millones de personas. Precisamente por ello, tras la guerra se impulsan iniciativas destinadas a evitar una repetición semejante: nacen las Naciones Unidas, se fortalecen los mecanismos de cooperación internacional, se desarrollan nuevas normas de derechos humanos y se juzgan los crímenes contra la humanidad. Sin embargo, ochenta años después, la existencia de conflictos armados, discursos de odio, autoritarismos y tensiones internacionales demuestra que las lecciones de aquel desastre nunca pueden darse por aprendidas del todo. Recordar la Segunda Guerra Mundial no consiste únicamente en mirar al pasado; significa proteger activamente los valores que impiden que una tragedia semejante vuelva a repetirse.