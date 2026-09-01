Fernando Cocho tacha de "absoluta estupidez" las acusaciones de Pedro Sánchez sobre Ceuta: "Todo apunta a Marruecos"

Pedro Sánchez dio explicaciones el pasado lunes sobre la crisis de Ceuta y la gestión del Gobierno en una entrevista concedida a Aimar Bretos en la 'Cadena Ser'.

La mayor repercusión de la misma la tuvieron las acusaciones de Pedro Sánchez a Rusia e Israel por supuestas operaciones en las sombras relacionadas con lo acontecido en Ceuta el pasado 30 de julio. Pero sobre todo fueron las palabras del presidente del Gobierno sobre el rey Felipe VI, mientras se mostraba prudente y casi suave con el monarca de Marruecos, Mohamed VI. Sánchez subrayó - error incluido con la longitud del reinado- que Felipe VI no ha visitado aún la ciudad autónoma.

La reducción al absurdo

No tardaba el analista de Inteligencia Fernando Cocho en deslegitimar a Pedro Sánchez tras desvelar esas presuntas injerencias rusas, israelíes, o incluso de Elon Musk: "Una absoluta estupidez (...) No tiene ningún tipo de sentido (...)".

"Un riesgo de seguridad nacional de primer orden"

Cocho destaca que desde el primer momento todo apunta a Marruecos en una serie de injerencias que han generado "un proceso muy negativo de forzar a la ciudadanía de Ceuta a vivir una crisis", recuerda que hay quienes se plantean irse para siempre a la Península, o los problemas de apertura de los centros educativos.

Considera que la situación actual es muy delicada para la seguridad nacional, dado que infraestructuras críticas están completamente rodeadas por parte de los inmigrantes que aún permanecen en las calles de Ceuta: "La desaladora, la potabilizadora de agua, ¡incluso el arsenal de Ceuta!".

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