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El almirante Garat, sobre la ausencia del rey en Ceuta: "Hay un enfrentamiento híbrido con Marruecos que el Gobierno se empeña en no querer ver"

Garat considera que el viaje del rey a Ceuta es un acto político que necesita la aprobación del Gobierno y recuerda el conflicto diplomático generado por la última visita.

El almirante Garat, sobre la ausencia del rey en Ceuta

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Sofía Avendaño
Publicado:

La no visita del rey en Ceuta sigue generando críticas, y entre las miles de opiniones, hoy hemos contado con la de Juan Garat, almirante retirado. Mantiene que "el rey tiene su propia agenda, pero sus actos políticos necesitan refrendo del Gobierno". Es por esto por lo que explica que, al tratarse de un acto político, debería contar con la aprobación de Pedro Sánchez para poder hacerlo. Además, recuerda la última vez que se produjo un viaje por parte de Casa Real al país colindante con Ceuta, "causó un roce importante con el Reino de Marruecos".

"Hay un enfrentamiento híbrido con Marruecos que el Gobierno se empeña en no querer ver"

Precisamente que no se haya dado dato esa visita, constituye para el almirante un punto clave en el actual problema que acontece en Ceuta: "Que no lo haya hecho demuestra que aquí hay algo mucho más que una crisis migratoria y que un problema humanitario: hay un enfrentamiento híbrido con Marruecos que el Gobierno se empeña en no querer ver".

La negativa de Von der Leyen a permitir presiones de Marruecos

El almirante Garat asegura que es difícil juzgar esta situación desde fuera "porque los acuerdos de política exterior no son públicos y se habla en privado". Según explica, "la política del Gobierno español es de cesión a las presiones", lo cual confiesa parecerle "un error".

Además, referencia a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que dijo "muy claro": "No están dispuestos a tolerar presiones de este tipo a los socios de la Unión Europea".

"Marruecos lleva reivindicando Ceuta y Melilla desde hace mucho tiempo y, en principio, si no ocurre nada, es mejor llevarse bien con Marruecos", asegura Garat, pero advierte que "es cuando es Marruecos el que empieza a llevarse mal con nosotros, a hacer presiones, es cuando hay que decidir si se va a ceder, que, en mi opinión, es una mala política, o si se va a hacer frente con una postura más firme".

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