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¡Cazuela salud!: Receta de crema de verduras con tostada de ajo negro de Arguiñano

El cocinero nos ha propuesto una receta en la que utiliza el ajo negro, un ingrediente que se ha puesto de moda y que le da un toque ideal perfecto a la receta de la crema de verduras.

¡Cazuela salud!: Receta de crema de verduras con tostada de ajo negro de Arguiñano

¡Cazuela salud!: Receta de crema de verduras con tostada de ajo negro de Arguiñano

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Karlos Arguiñano ha elaborado una crema de verduras muy sencilla y digestiva para elaborar en cualquier ocasión,

El cocinero ha incluido en el plato el ajo negro, un superalimento que ha empezado a ponerse de moda hace unos años y que le da un toque muy especial a esta receta. Esta receta es perfecta como receta de aprovechamiento para utilizar ingredientes que tengamos en la nevera ya que le podemos añadir todo tipo de verduras para hacer una supercrema.

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Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Karlos Arguiñano

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