Entrevista
Paula Echevarría presenta a Lucía, su personaje en A la deriva: “No se conforma y lucha por lo suyo”
La actriz protagoniza la nueva serie, que se estrena el 20 de septiembre en atresplayer, dando vida a una mujer luchadora, valiente y adelantada a su época.
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El 20 de septiembre llega a atresplayer una de las grandes apuestas de la temporada. A la deriva, protagonizada por Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher nos presenta la historia de unos náufragos que vuelven dos años de su desaparición.
Paula Echevarría interpreta a Lucía en A la deriva, una mujer fuerte que trata de enfrentarse a las limitaciones impuestas a las mujeres de los años 70: “Es una mujer bastante adelantada a su época, pero con todas las limitaciones que tenía la mujer entonces”, explica la actriz, que define a su personaje como “luchadora, valiente y fuerte”.
La desaparición de Héctor, su marido, transforma por completo la vida de Lucía. Durante los dos años en los que permanece desaparecido tras el naufragio, ella consigue reconstruirse y vuelve a enamorarse. Sin embargo, su inesperado regreso amenaza con derrumbar todo lo que ha construido: “Su vida ha ido a mejor durante ese tiempo. Está enamorada y, de repente, Héctor vuelve y todo cambia”, nos cuenta la actriz.
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Para dar forma al personaje, Paula destaca el trabajo previo realizado junto al resto del equipo con los guiones y las localizaciones: “Lucía no es solo lo que yo pueda hacer por ella como actriz, sino todo lo que me acompaña y me arropa para crearla”, asegura. Lo que más admira de ella es su capacidad para rebelarse contra su destino: “No se conforma con lo que le toca vivir y lucha por lo suyo. Es una mujer empoderada”. A la deriva se estrena el 20 de septiembre en atresplayer.
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