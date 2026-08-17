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Crema de guisantes con bocaditos de salchicha

Para 4 personas

Una receta diferente y sencilla: Joseba Arguiñao cocina crema de guisantes con bocaditos de salchicha

La receta se puede hacer también con guisantes congelados, que los podremos conseguir durante todo el año. Además, solo necesitan un minuto para cocinarse desde el momento en el que los añadas a la olla. El broche final de esta sencilla receta lo ponen las salchichas y el queso feta.

Marta Jorge
Publicado:

Ya sea con cebolla, cebolleta o incluso chalotas, esta receta quedará deliciosa con cualquiera de estas opciones. Lo mismo ocurre con el caldo: puedes utilizar uno de verduras o de pollo, según prefieras, porque el resultado será igualmente sabroso.

Un consejo: No importa que uses guisantes frescos o congelados, para no perder el color verde intenso y el sabor natural, es importante que no los cocines de más.

Ingredientes, para 4 personas

Para la crema de guisantes:

750 g de guisantes congelados

1 cebolleta

30 g de mantequilla

675 ml de caldo de verdura

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Perejil

Ingredientes para la crema de guisantes
Ingredientes para la crema de guisantes | antena3.com

Para los bocaditos de salchicha:

4 salchichas de pollo

2 cebolletas

150 g de queso feta

120 ml de vino blanco

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Ingredientes para los bocaditos de salchicha
Ingredientes para los bocaditos de salchicha | antena3.com

Elaboración

Para preparar la crema de guisantes, pon a calentar 2-3 cucharadas de aceite en la olla rápida. Pela la cebolleta, córtala en dados pequeños y añádela a la olla para pocharla a fuego suave durante unos 5 minutos. Agrega los guisantes, sazona al gusto y cubre con el caldo. Cocina durante 1 minuto desde el momento en que suba la válvula de seguridad. Después, vierte la preparación en el vaso de la batidora, incorpora la mantequilla y tritura hasta obtener una crema suave y homogénea.

Incorpora los guisantes, sazona y vierte el caldo
Incorpora los guisantes, sazona y vierte el caldo | antena3.com

Para preparar los bocaditos de salchicha, pon a calentar 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Corta las cebolletas en juliana, añádelas a la sartén, sazona y cocínalas a fuego medio durante unos 5 minutos, hasta que queden bien pochadas. Trocea las salchichas en porciones pequeñas, incorpóralas y saltea todo junto durante otros 5 minutos. Añade el vino blanco y deja que se cocine durante 5 minutos más, hasta que el líquido se haya evaporado por completo.

Corta las salchichas en trozos de bocado, introdúcelas en la sartén
Corta las salchichas en trozos de bocado, introdúcelas en la sartén | antena3.com

Corta el queso feta en forma de bastones y déjalos reservados.

Distribuye la crema de guisantes entre 4 platos hondos y coloca sobre cada uno 5-6 bocaditos de salchicha y un par de bastones de queso feta. Salpimienta, añade un pequeño chorrito de aceite de oliva y termina decorando cada plato con una hoja de perejil.

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