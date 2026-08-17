Una receta diferente y sencilla: Joseba Arguiñao cocina crema de guisantes con bocaditos de salchicha

Ya sea con cebolla, cebolleta o incluso chalotas, esta receta quedará deliciosa con cualquiera de estas opciones. Lo mismo ocurre con el caldo: puedes utilizar uno de verduras o de pollo, según prefieras, porque el resultado será igualmente sabroso.

Un consejo: No importa que uses guisantes frescos o congelados, para no perder el color verde intenso y el sabor natural, es importante que no los cocines de más.

Ingredientes, para 4 personas

Para la crema de guisantes:

750 g de guisantes congelados

1 cebolleta

30 g de mantequilla

675 ml de caldo de verdura

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Perejil

Ingredientes para la crema de guisantes | antena3.com

Para los bocaditos de salchicha:

4 salchichas de pollo

2 cebolletas

150 g de queso feta

120 ml de vino blanco

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Ingredientes para los bocaditos de salchicha | antena3.com

Elaboración

Para preparar la crema de guisantes, pon a calentar 2-3 cucharadas de aceite en la olla rápida. Pela la cebolleta, córtala en dados pequeños y añádela a la olla para pocharla a fuego suave durante unos 5 minutos. Agrega los guisantes, sazona al gusto y cubre con el caldo. Cocina durante 1 minuto desde el momento en que suba la válvula de seguridad. Después, vierte la preparación en el vaso de la batidora, incorpora la mantequilla y tritura hasta obtener una crema suave y homogénea.

Incorpora los guisantes, sazona y vierte el caldo | antena3.com

Para preparar los bocaditos de salchicha, pon a calentar 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Corta las cebolletas en juliana, añádelas a la sartén, sazona y cocínalas a fuego medio durante unos 5 minutos, hasta que queden bien pochadas. Trocea las salchichas en porciones pequeñas, incorpóralas y saltea todo junto durante otros 5 minutos. Añade el vino blanco y deja que se cocine durante 5 minutos más, hasta que el líquido se haya evaporado por completo.

Corta las salchichas en trozos de bocado, introdúcelas en la sartén | antena3.com

Corta el queso feta en forma de bastones y déjalos reservados.

Distribuye la crema de guisantes entre 4 platos hondos y coloca sobre cada uno 5-6 bocaditos de salchicha y un par de bastones de queso feta. Salpimienta, añade un pequeño chorrito de aceite de oliva y termina decorando cada plato con una hoja de perejil.

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