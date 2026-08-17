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Para 4 personas
Una receta diferente y sencilla: Joseba Arguiñao cocina crema de guisantes con bocaditos de salchicha
La receta se puede hacer también con guisantes congelados, que los podremos conseguir durante todo el año. Además, solo necesitan un minuto para cocinarse desde el momento en el que los añadas a la olla. El broche final de esta sencilla receta lo ponen las salchichas y el queso feta.
Ya sea con cebolla, cebolleta o incluso chalotas, esta receta quedará deliciosa con cualquiera de estas opciones. Lo mismo ocurre con el caldo: puedes utilizar uno de verduras o de pollo, según prefieras, porque el resultado será igualmente sabroso.
Un consejo: No importa que uses guisantes frescos o congelados, para no perder el color verde intenso y el sabor natural, es importante que no los cocines de más.
Ingredientes, para 4 personas
Para la crema de guisantes:
750 g de guisantes congelados
1 cebolleta
30 g de mantequilla
675 ml de caldo de verdura
Aceite de oliva virgen extra
Sal
Pimienta
Perejil
Para los bocaditos de salchicha:
4 salchichas de pollo
2 cebolletas
150 g de queso feta
120 ml de vino blanco
Aceite de oliva virgen extra
Sal
Elaboración
Para preparar la crema de guisantes, pon a calentar 2-3 cucharadas de aceite en la olla rápida. Pela la cebolleta, córtala en dados pequeños y añádela a la olla para pocharla a fuego suave durante unos 5 minutos. Agrega los guisantes, sazona al gusto y cubre con el caldo. Cocina durante 1 minuto desde el momento en que suba la válvula de seguridad. Después, vierte la preparación en el vaso de la batidora, incorpora la mantequilla y tritura hasta obtener una crema suave y homogénea.
Para preparar los bocaditos de salchicha, pon a calentar 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Corta las cebolletas en juliana, añádelas a la sartén, sazona y cocínalas a fuego medio durante unos 5 minutos, hasta que queden bien pochadas. Trocea las salchichas en porciones pequeñas, incorpóralas y saltea todo junto durante otros 5 minutos. Añade el vino blanco y deja que se cocine durante 5 minutos más, hasta que el líquido se haya evaporado por completo.
Corta el queso feta en forma de bastones y déjalos reservados.
Distribuye la crema de guisantes entre 4 platos hondos y coloca sobre cada uno 5-6 bocaditos de salchicha y un par de bastones de queso feta. Salpimienta, añade un pequeño chorrito de aceite de oliva y termina decorando cada plato con una hoja de perejil.
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