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El truco de Karlos Arguiñano para limpiar los champiñones correctamente

El cocinero nos enseña cómo conseguir un entrante de categoría con unos sencillos ingredientes, entre ellos el champiñón, un producto lleno de posibilidades.

El consejo de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano aprovecha la receta de este entrante para enseñar cómo limpiar los champiñones correctamente

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Karlos Arguiñano propone preparar un entrante delicioso: unos champiñones a la plancha con gambas, una receta sencilla y llena de sabor.

Durante la elaboración, el cocinero ha explicado cómo preparar el majado con el que se pincelan los champiñones antes de cocinarlos a la plancha. Para ello utiliza un mortero y mezcla aceite con ajo, obteniendo un aliño muy fácil de hacer que realza el sabor de los champiñones.

Además, Arguiñano comparte un práctico consejo para limpiar correctamente los champiñones. Recomienda sumergirlos en agua y, una vez lavados, secarlos muy bien con papel de cocina antes de cocinarlos. Un truco sencillo que ayuda a conseguir un mejor resultado en la receta.

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Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Karlos Arguiñano

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