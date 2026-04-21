Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Karlos Arguiñano elabora una sopa de arroz, zanahoria y guisantes: "Natural, con ingredientes frescos y muy digestiva"

Con ingredientes sencillos y naturales, Karlos Arguiñano ha preparado una sopa muy digestiva en solo 20 minutos. Toma nota y disfruta cuidando tu salud sin renunciar al sabor.

Karlos Arguiñano elabora una sopa de arroz, zanahoria y guisantes: "Natural, con ingredientes frescos y muy digestiva"

Publicidad

Es importante controlar la proporción de líquido y servir la sopa nada más cocinarla para evitar que el grano absorba todo el caldo y se espese demasiado.

Ingredientes, para 4 personas

  • 75 g de arroz de grano largo
  • 1 cebolleta
  • 1 diente de ajo
  • 2 zanahorias
  • 100 g de guisantes frescos desgranados
  • 1 l de caldo de verduras
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • 6-8 hebras de azafrán
  • Perejil
Ingredientes Sopa de arroz, zanahoria y guisantes
Ingredientes Sopa de arroz, zanahoria y guisantes | antena3.com

Elaboración

Calienta 1-2 cucharadas de aceite en una cazuela. Pela y pica la cebolleta y el ajo e introdúcelos en la cazuela. Deja que se pochen durante 4 minutos aproximadamente, sin que cojan color.

Pela y pica la cebolleta y el ajo e introdúcelos en la cazuela
Pela y pica la cebolleta y el ajo e introdúcelos en la cazuela | antena3.com

Pela y pica las zanahorias y agrégalas. Incorpora el arroz, el azafrán y los guisantes, y rehoga todo durante 1 minuto. Vierte el caldo, sazona y cocina a fuego suave durante 12 minutos aproximadamente.

Vierte el caldo, sazona y cocina a fuego suave
Vierte el caldo, sazona y cocina a fuego suave | antena3.com

Reparte la sopa en platos hondos y decora con una hoja de perejil.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Sopas y cremas

Publicidad

Programas

3_Comodín

Ana gana un último panel de 625€ y pasa a jugar el panel final

2_Ana

“Abre los oídos”: Jorge Fernández aconseja a Ana que escuche los consejos del público

Hija de famosos acusada de bullying.

La hija de una pareja muy famosa de la crónica rosa, supuesta acosadora de un compañero de clase: "Maricón, no vales una mierda"

1_Laura
Mejores Momentos | 21 de abril

Laura consigue una ola de 575€ en el primer panel en el que logra ganar dinero

Imagen Juanma Moreno
Elecciones Andalucía

Juanma Moreno marca distancias con Isabel Díaz Ayuso: "Cuanto menos actores haya en el escenario, mejor"

Carioca rebozada con salsa tártara de soja
Para 4 personas

Carioca rebozada con salsa tártara de soja, de Karlos Arguiñano: un pescado muy jugoso y fácil de hacer

Karlos Arguiñano ha prepara este pescado tan jugoso como fácil de elaborar. Lo acompaña con una salsa tártara casera que le dará el toque extra de sabor a la carioca rebozada.

Imagen precio pisos
Eclipse solar

Pagar 11.000 euros por ver casi 2 minutos de oscuridad: así funciona el negocio del eclipse

El próximo eclipse solar que cruzará España este verano ha desatado una auténtica fiebre turística y también una escalada de precios sin precedentes. Habitaciones, apartamentos e incluso terrazas se alquilan a cifras desorbitadas por una sola noche.

Karlos Arguiñano elabora una sopa de arroz, zanahoria y guisantes: "Natural, con ingredientes frescos y muy digestiva"

Karlos Arguiñano elabora una sopa de arroz, zanahoria y guisantes: "Natural, con ingredientes frescos y muy digestiva"

Imagen de carreras ilegales

Las carreras ilegales, con menores entre el público: "Les llevan como si fueran a comer una hamburguesa al centro comercial"

Imagen del cirujano de La Maestranza

Última hora del estado de salud de Morante de la Puebla; estas son las consecuencias a las que se podría enfrentar el torero en su recuperación

Publicidad