Karlos Arguiñano elabora una sopa de arroz, zanahoria y guisantes: "Natural, con ingredientes frescos y muy digestiva"

Es importante controlar la proporción de líquido y servir la sopa nada más cocinarla para evitar que el grano absorba todo el caldo y se espese demasiado.

Ingredientes, para 4 personas

75 g de arroz de grano largo

1 cebolleta

1 diente de ajo

2 zanahorias

100 g de guisantes frescos desgranados

1 l de caldo de verduras

Aceite de oliva virgen extra

Sal

6-8 hebras de azafrán

Perejil

Ingredientes Sopa de arroz, zanahoria y guisantes | antena3.com

Elaboración

Calienta 1-2 cucharadas de aceite en una cazuela. Pela y pica la cebolleta y el ajo e introdúcelos en la cazuela. Deja que se pochen durante 4 minutos aproximadamente, sin que cojan color.

Pela y pica la cebolleta y el ajo e introdúcelos en la cazuela | antena3.com

Pela y pica las zanahorias y agrégalas. Incorpora el arroz, el azafrán y los guisantes, y rehoga todo durante 1 minuto. Vierte el caldo, sazona y cocina a fuego suave durante 12 minutos aproximadamente.

Vierte el caldo, sazona y cocina a fuego suave | antena3.com

Reparte la sopa en platos hondos y decora con una hoja de perejil.