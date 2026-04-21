Para 4 personas
Karlos Arguiñano elabora una sopa de arroz, zanahoria y guisantes: "Natural, con ingredientes frescos y muy digestiva"
Con ingredientes sencillos y naturales, Karlos Arguiñano ha preparado una sopa muy digestiva en solo 20 minutos. Toma nota y disfruta cuidando tu salud sin renunciar al sabor.
Publicidad
Es importante controlar la proporción de líquido y servir la sopa nada más cocinarla para evitar que el grano absorba todo el caldo y se espese demasiado.
Ingredientes, para 4 personas
- 75 g de arroz de grano largo
- 1 cebolleta
- 1 diente de ajo
- 2 zanahorias
- 100 g de guisantes frescos desgranados
- 1 l de caldo de verduras
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- 6-8 hebras de azafrán
- Perejil
Elaboración
Calienta 1-2 cucharadas de aceite en una cazuela. Pela y pica la cebolleta y el ajo e introdúcelos en la cazuela. Deja que se pochen durante 4 minutos aproximadamente, sin que cojan color.
Pela y pica las zanahorias y agrégalas. Incorpora el arroz, el azafrán y los guisantes, y rehoga todo durante 1 minuto. Vierte el caldo, sazona y cocina a fuego suave durante 12 minutos aproximadamente.
Reparte la sopa en platos hondos y decora con una hoja de perejil.
Publicidad