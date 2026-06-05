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¿A QUÉ ESTÁS ESPERANDO?
Daryl sorprende a Carol en pleno vuelo y le pide matrimonio con una emotiva declaración de amor
Cuando todo apuntaba a una despedida definitiva, Daryl ha protagonizado una inesperada sorpresa a bordo de un avión para demostrar a Carol que quiere compartir su vida con ella.
Tras decidir regresar a Madrid después de hablar con su familia, Carol ha recibido una inesperada sorpresa durante el vuelo. La azafata ha escuchado una voz muy familiar antes de que Daryl apareciera ante todos los pasajeros.
El piloto ha aprovechado el momento para pedirle perdón y abrir su corazón. “Te quiero como no he querido a nadie y me has enseñado a valorar la vida”, le ha confesado antes de protagonizar el esperado “sí, quiero” junto a Carol.
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