Sopa de pollo con noodles de Joseba Arguiñano: plato completo y sabroso

Para el guiso de pollo:

4 contramuslos de pollo

2 cebolletas (con la parte verde)

4 dientes de ajo

1 cucharada de tomate concentrado

4 g de curry

3 clavos

7 cardamomos

aceite de oliva virgen extra

sal

pimienta negra

Para los noodles:

300-350 g de noodels

8 setas shiitake

100 g de crema de cacahuete

50 ml de salsa de soja

25 ml de vinagre de arroz o manzana

10 g de azúcar moreno

1 lima

2-3 cm de jengibre fresco

2 g de pimienta molida

perejil

Elaboración:

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una cazuela amplia. Corta la parte blanca de las cebolletas en juliana y trocea las partes verdes, y añade todo a la cazuela. Sofríe a fuego medio alto. Ve añadiendo poco a poco el resto de ingredientes mientras sigues removiendo. Incorpora los ajos pelados y fileteados. Salpimienta los contramuslos de pollo y agrégalos. Introduce los clavos, los cardamomos, el curry y el tomate concentrado. Vierte agua que cubra (unos 2 litros). Tapa y cocina durante 15-20 minutos.

Sofríe las cebolletas | antena3.com

Cuela el caldo y ponlo en una cazuela amplia (reserva el pollo en un plato). Añade la crema de cacahuete, la salsa de soja, el azúcar, la pimienta, el vinagre, el zumo de lima y el jengibre pelado y rallado. Cuando empiece a hervir el caldo, incorpora los noodles y cocínalos durante el tiempo que indique en el paquete (unos 4 minutos).

Saltea el pollo en una sartén | antena3.com

Mientras tanto, deshuesa el pollo y saltéalo en una sartén con 2-3 cucharadas de aceite (primero por la parte de la piel para que quede crujiente). Corta las setas shiitake en juliana y saltéalas en la misma sartén, hasta que estén blandas. Introduce las setas en la sopa de noodles y sírvela en platos hondos. Trocea el pollo y repártelo en los platos. Espolvorea con perejil picado y sirve.

Consejo:

Si quieres, puedes añadir un chorrito de zumo de limón recién exprimido justo antes de servir la sopa. Ayudará a equilibrar la grasa y aportará un toque refrescante.