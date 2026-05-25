Para 4 personas
Sopa de pollo con noodles de Joseba Arguiñano: plato completo y sabroso
Joseba Arguiñano ha preparado una rica receta con verduras, pollo y noodles. Un plato muy completo que te llenará de energía.
Publicidad
Para el guiso de pollo:
- 4 contramuslos de pollo
- 2 cebolletas (con la parte verde)
- 4 dientes de ajo
- 1 cucharada de tomate concentrado
- 4 g de curry
- 3 clavos
- 7 cardamomos
- aceite de oliva virgen extra
- sal
- pimienta negra
Para los noodles:
- 300-350 g de noodels
- 8 setas shiitake
- 100 g de crema de cacahuete
- 50 ml de salsa de soja
- 25 ml de vinagre de arroz o manzana
- 10 g de azúcar moreno
- 1 lima
- 2-3 cm de jengibre fresco
- 2 g de pimienta molida
- perejil
Elaboración:
Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una cazuela amplia. Corta la parte blanca de las cebolletas en juliana y trocea las partes verdes, y añade todo a la cazuela. Sofríe a fuego medio alto. Ve añadiendo poco a poco el resto de ingredientes mientras sigues removiendo. Incorpora los ajos pelados y fileteados. Salpimienta los contramuslos de pollo y agrégalos. Introduce los clavos, los cardamomos, el curry y el tomate concentrado. Vierte agua que cubra (unos 2 litros). Tapa y cocina durante 15-20 minutos.
Cuela el caldo y ponlo en una cazuela amplia (reserva el pollo en un plato). Añade la crema de cacahuete, la salsa de soja, el azúcar, la pimienta, el vinagre, el zumo de lima y el jengibre pelado y rallado. Cuando empiece a hervir el caldo, incorpora los noodles y cocínalos durante el tiempo que indique en el paquete (unos 4 minutos).
Mientras tanto, deshuesa el pollo y saltéalo en una sartén con 2-3 cucharadas de aceite (primero por la parte de la piel para que quede crujiente). Corta las setas shiitake en juliana y saltéalas en la misma sartén, hasta que estén blandas. Introduce las setas en la sopa de noodles y sírvela en platos hondos. Trocea el pollo y repártelo en los platos. Espolvorea con perejil picado y sirve.
Consejo:
Si quieres, puedes añadir un chorrito de zumo de limón recién exprimido justo antes de servir la sopa. Ayudará a equilibrar la grasa y aportará un toque refrescante.
Publicidad