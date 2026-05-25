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Sopa de pollo con noodles de Joseba Arguiñano: plato completo y sabroso

Joseba Arguiñano ha preparado una rica receta con verduras, pollo y noodles. Un plato muy completo que te llenará de energía.

Sopa de pollo con noodles de Joseba Arguiñano: plato completo y sabroso

Sopa de pollo con noodles de Joseba Arguiñano: plato completo y sabroso

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Carmen Pardo
Publicado:

Para el guiso de pollo:

  • 4 contramuslos de pollo
  • 2 cebolletas (con la parte verde)
  • 4 dientes de ajo
  • 1 cucharada de tomate concentrado
  • 4 g de curry
  • 3 clavos
  • 7 cardamomos
  • aceite de oliva virgen extra
  • sal
  • pimienta negra

Para los noodles:

  • 300-350 g de noodels
  • 8 setas shiitake
  • 100 g de crema de cacahuete
  • 50 ml de salsa de soja
  • 25 ml de vinagre de arroz o manzana
  • 10 g de azúcar moreno
  • 1 lima
  • 2-3 cm de jengibre fresco
  • 2 g de pimienta molida
  • perejil

Elaboración:

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una cazuela amplia. Corta la parte blanca de las cebolletas en juliana y trocea las partes verdes, y añade todo a la cazuela. Sofríe a fuego medio alto. Ve añadiendo poco a poco el resto de ingredientes mientras sigues removiendo. Incorpora los ajos pelados y fileteados. Salpimienta los contramuslos de pollo y agrégalos. Introduce los clavos, los cardamomos, el curry y el tomate concentrado. Vierte agua que cubra (unos 2 litros). Tapa y cocina durante 15-20 minutos.

Mientras sigues removiendo
Sofríe las cebolletas | antena3.com

Cuela el caldo y ponlo en una cazuela amplia (reserva el pollo en un plato). Añade la crema de cacahuete, la salsa de soja, el azúcar, la pimienta, el vinagre, el zumo de lima y el jengibre pelado y rallado. Cuando empiece a hervir el caldo, incorpora los noodles y cocínalos durante el tiempo que indique en el paquete (unos 4 minutos).

Y añade las setas
Saltea el pollo en una sartén | antena3.com

Mientras tanto, deshuesa el pollo y saltéalo en una sartén con 2-3 cucharadas de aceite (primero por la parte de la piel para que quede crujiente). Corta las setas shiitake en juliana y saltéalas en la misma sartén, hasta que estén blandas. Introduce las setas en la sopa de noodles y sírvela en platos hondos. Trocea el pollo y repártelo en los platos. Espolvorea con perejil picado y sirve.

Consejo:

Si quieres, puedes añadir un chorrito de zumo de limón recién exprimido justo antes de servir la sopa. Ayudará a equilibrar la grasa y aportará un toque refrescante.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano

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