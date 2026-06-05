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LA VOZ KIDS
Ana Mena revela los dos artistas con los que habría compartido equipo en La Voz Kids
La coach de La Voz Kids se somete a una divertida confesión y desvela qué dos conocidos artistas habrían sido sus compañeros ideales en una hipotética aventura conjunta dentro del programa.
Durante un contenido exclusivo de La Voz Kids, Ana Mena respondió a una de las preguntas más curiosas sobre su paso por el talent musical. La artista explicó con qué dos cantantes habría formado equipo si hubiera tenido la oportunidad.
La confesión deja una imagen inesperada para los seguidores del formato y muestra una faceta más cercana de la coach, en plena competición junto a Antonio Orozco, Luis Fonsi y Edurne.
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